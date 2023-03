EU vence a Cuba; espera rival en la final del Clásico Mundial de Beisbol

La primera semifinal del Clásico Mundial de Beisbol se llevó a cabo el día de hoy en una de las rivalidades deportivas que más se disfrutan el deporte cuando Estados Unidos recibió a Cuba.

Ambas naciones son potencias en el juego, sin embargo hoy la bola estuvo del lado de los norteamericanos que de forma tajante, vencieron a los caribeños 14-2 y ahora esperan rival para la gran final del evento.

The defending champs are headed back to the #WorldBaseballClassic finals. pic.twitter.com/NJXpKziHfI — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 20, 2023

Estados Unidos apabulló de forma espectacular a Cuba y de esta forma mantiene la esperanza de buscar el bicampeonato, pues al haber eliminado a Venezuela y los caribeños, la confianza que habían perdido por la rocosa fase de grupos que tuvieron, regresó y vaya forma en la que lo hizo.

Hoy el equipo de las barras y las estrellas espera rival y se dará a conocer hasta el día de mañana, cuando México y Japón se enfrenten por el segundo boleto el día de mañana.

