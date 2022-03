Es Donovan Carrillo el “Momento más Memorable” de Beijing 2022

Donovan Carrillo no solo ganó, también arrasó en las votaciones al “Momento mas Memorable” de los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022, así lo dio a conocer la Unión de Patinaje Internacional.

El nacido en tierras jaliscienses, pero radicado desde hace siete años en León, se hizo del 72.8 por ciento de los votos emitidos por el público, superando por mucho el 20.5 que alcanzó el japonés Yuzuru Hanyu, primer competidor en intentar un cuádruple axel en el marco de una final olímpica.

Hay que recordar que en la terna a esta distinción también se encontraban el estadounidense Nathan Chen y la rusa Anna Scherbakova, oros en las pruebas individuales; los chinos Wenjing Sui y Cong Han, ganadores del evento por parejas, al igual que los franceses Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron, quienes se apuntaron el metal áureo en la modalidad de danza.

De esta manera, Carillo Suazo continúa escribiendo historia, luego de haber roto una sequía de tres décadas sin que un patinador mexicano se clasificara a unos Juegos Olímpicos. El más reciente había sido Ricardo Olavarrieta en Albertville 1992, aunque él sin la posibilidad de tomar parte del programa libre; de hecho, Donovan se convirtió en el primer exponente latinoamericano en meterse a la sesión por las preseas, donde al final concluyó en el vigésimo segundo casillero con puntaje total de 218.13.

Ahora, la “Donovanmanía” no se detiene, ya que fuera del hielo ha sostenido reuniones con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro, gobernadores de los estados de Guanajuato y Jalisco, respectivamente, esto con el objetivo de recibir mejores apoyos para su preparación, pero no únicamente eso, ya que el jovencito de 22 años ha incursionado en el mundo del modelaje al ser imagen de la reconocida casa de modas norteamericana Calvin Klein.

En lo deportivo, Carrillo y su entrenador “Goyo” Núñez se alistan para el Campeonato Mundial de la especialidad a celebrarse del 21 al 27 de este mes en Montpellier, Francia.