Eragon Kid, el luchador que desde hace 10 años ha puesto en alto a Salamanca en México

Como instructor de la naciente escuela de Lucha Libre Poder Independiente (LPI), el enmascarado salmantino Eragon kid celebra una década como domador de los dragones y 16 años de trayectoria deportiva que le llenan de orgullo y satisfacción, ahora en su nueva faceta de entrenador con el apoyo y confianza de la familia de “Chica Yeye”, busca formar e impulsar un semillero de grandes talentos en su tierra natal.

Eragon Kid imparte clases de cinco a seis y media de la tarde en el salón El Corral, a todo aquel que guste aprender este bello deporte, ya sean niños, niñas, jóvenes adultos, todo tienen las puertas abiertas para el día que gusten comenzar a practicar estamos a las órdenes.

“Este es el inicio de un semillero de grandes talentos en la lucha libre para Salamanca, este sueño ya lo tenía planeado desde hace tres años atrás, ya tenía en mente la escuela, desafortunadamente no había un ring aquí y este ring que tenemos ahora, de mi ex compañero en paz descanse, ‘Chica Yeye’, fundador del proyecto LPI en Morelia, él fallece y su familia, padres y hermanos se dan a la tarea de traer el ring a Salamanca y me invitan a ser parte de este gran proyecto, yo encantado por ser uno de mis sueños, impartir y enseñar este bello deporte, todo lo que sé, transmitírselo a los niños y los jóvenes, de tal manera se dediquen a este bello deporte”.

Y agregó: “me siento muy agradecido con todo el público en general y muy en especial con la familia de la ‘Chica Yeye’, su mamá doña Carmen y su papá don Ricardo, que confiaron en mí, para llevar a cabo este proyecto”.

Celebra una década como el domador de los dragones

Eragon Kid cuenta con 16 años como luchador, de los cuales 10 han sido bajo dicho mote y otros seis años con otros dos nombres, ambos sin máscara y sobre los cuales decide no mencionar para no revelar su identidad.

El enmascarado Eragon Kid comenzó a luchar a los 14 años de edad y contó que tiene familiares que tenían una escuela de Lucha Libre.

“Mi primera casa de lucha fue en Joe Cortazar, así como el de mi compañero ‘Chica Yeye’ y de varios compañeros que luchan en LPI; actualmente LPI es la única promotora donde se imparten clases en Salamanca, así que nosotros más que contentos y felices por recibir a todo el público, además de seguir con la programación de eventos planeados para primeros meses del próximo año”.

En relación a su nombre como enmascarado, contó que es un nombre queretano. “A mí me renombra el primer Eragon, un día fui a luchar a la arena Querétaro, ahí el propietario de este nombre, que ya perdió la máscara, pero sigue con el mote, me vio luchar y me ofrece llamarse así, para representar a Eragon Kid, así que encantado y feliz por estos 10 años; fue el señor Alex Guajardo quien me renombró”.

Relató que heredó la máscara y el nombre, pero conforme pasó el tiempo algunos diseños cambiaron un poco para mejoría.

“Antes era un poco menos marcado mi antifaz, a lo largo del tiempo se le ha dado una forma más estética, en la cual se representa lo que es un dragón, porque de eso se trata el nombre, el domador de los dragones, todo lo que es mi antifaz es un dragón enredado con su cabeza, su cola y parte de su cuerpo”.

Tuvo la oportunidad de Luchar en Denver, Colorado

En sus inicios como luchador, Eragon Kid tuvo que picar piedra, anduvo tocando puertas, poco a poco fue moviéndose a otros municipios y estados como Irapuato Celaya, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí e incluso al extranjero, luchó en Denver, Colorado, allá tuvo entre cinco o seis presentaciones.

“Desde los cinco o seis años de edad comenzó mi gusto por la lucha libre, veía las luchas en la televisión, cada vez que venía la Triple A a Salamanca, me iba a las primeras filas, yo no sabía que tenía familiares adentrados en la lucha, hasta que un día empezaron hacer eventos, ahí vieron que me aventaba maromas y mortales al natural, sin haber entrenado y me invitaron a practicar”, recuerda Eragon Kid.

Las principales virtudes de Eragon Kid como luchador han sido dedicar tiempo a su público. “La gente me sigue y me apoya por eso mismo, porque siempre estoy ahí con ellos, me piden una foto, un autógrafo, les doy el tiempo, es gente que viene a vernos a nosotros como luchadores, como sus ídolos y representantes salmantinos”.

El luchador salmantino Eragon Kid es el primer campeón del cinturón Astro, promovido e impulsado por la promotora Polar, mismo que deja vacante al declinar al logro alcanzado.

Para terminar, Eragon Kid comentó que está muy contento con todos estos jóvenes, niños y muchachos que vienen a entrenar, “es lo que me impulsa día a día, me llena de felicidad ver como ellos progresan y que los esfuerzos están valiendo la pena”.