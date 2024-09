Equipos de España, Italia y Estados Unidos interesados en Alice Soto

Luego de representar a México por tercera ocasión dentro de un mundial juvenil con la Selección Nacional Mexicana, tres clubes importantes de la Liga de Futbol Profesional de Estados Unidos, tres de Italia y uno de España se han sumado a la lista de equipos interesados en sumar a sus filas a la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Alice Soto Gallegos.

Jugadora con mayor cantidad de minutos aportados en regla de menores.

A su regreso del mundial Sub 20 de Colombia, la jovencita salmantina tuvo días de descanso para después reincorporarse a los entrenamientos del Club Pachuca, regresando a la actividad de la Liga MX Femenil con partido de la jornada 11 donde las diosas del viento empataron a tres goles a domicilio ante las rojiblancas del Club Deportivo Guadalajara. Un enfrentamiento donde Alice Soto alineó de titular, manteniéndose como la jugadora con mayor cantidad de minutos sumados en la regla de menores con 346 de 1455 minutos cumplimentados por el equipo de las tuzas dentro del Torneo Apertura 2024. A nivel de selección nacional Sub 20, Alice Soto acumula hasta el momento un total de 628 minutos disputados, cifra alcanzada dentro del reciente mundial juvenil de la categoría donde el equipo mexicano llegó hasta la instancia octavos de final quedando eliminado en serie de penaltis ante Estados Unidos.

Alice Soto, recientemente disputó su tercer mundial juvenil con selección nacional mexicana. / Fotos / Cortesía / @Alice Soto

Travesaño impidió que otorgara boleto a México a cuartos de final.

Un mundial juvenil donde Alice Soto en el rubro individual obtuvo buenos números, registró una asistencia de gol en fase de grupos, además de ser la jugadora de dicha instancia con más centros efectivos al contabilizar 28 y más de 90 por ciento de efectividad en recuperación de balones, siendo el tema de la contundencia lo que impidió a la selección nacional mexicana juvenil Sub 20 alcanzar el objetivo de instalarse entre los cuatro primeros lugares de la justa mundialista. A lo largo de esta Copa del Mundo, el equipo mexicano trabajó bien la mayoría de sus partidos, dominaron a excepción de Camerún donde el primer tiempo fue para las guerreras aztecas y el segundo lapso para las africanas. Y es que contra Australia dominaron e igualmente en cierre de fase de grupos ante Colombia y aun así cayeron en juego por el liderato, avanzando a octavos de final como segundo lugar de su sector producto de un empate ante Camerún, un triunfo ante Australia y una derrota frente a las anfitrionas. En ronda decisiva México se midió a Estados Unidos, empatando a dos goles en el tiempo regular, esto luego que en la recta final del partido un disparo de Alice Soto al travesaño estuviera a nada de otorgar la victoria al tricolor y con ello el boleto a la siguiente ronda, forzando así al alargue donde la selección de las barras y las estrellas se impone dentro de la tanda de penaltis tres goles por dos, finalizando así su participación dentro de la justa mundialista.

La jugadora salmantina estuvo a nada de dar el pase a México a los octavos de final, el travesaño se lo impidió.

Sin duda la eliminación inundó de tristeza a las mexicanas quienes con el paso de los días se ido recuperando, sabiendo que alrededor del 70 por ciento de sus integrantes podría repetir por la edad participación dentro del siguiente mundial de la categoría. Entre estas jugadoras se encuentra, Alice Soto de 18 años de edad, jugadora salmantina del Club Pachuca que hasta el momento ha disputado tres mundiales (Sub 20 de Costa Rica -fase de grupos-, Sub 17 de la India -octavos de final- y Sub 20 de Colombia -octavos de final-). En su primer mundial Sub 20 de Costa Rica, Alice Soto, participó entrando de cambio en los diversos partidos de la selección nacional, mientras que en su segundo mundial Sub 17 de la India fue titular e incluso capitana del equipo y en el reciente mundial Sub 20 de Colombia jugó de titular, registrando así un crecimiento significativo de ella y todas las jugadoras que integraron este representativo mexicano.

Realizan mesas de reunión con equipos interesados en Alice Soto.

En el rubro personal Alice Soto fue una de las jugadoras más destacadas y queridas dentro de este mundial además de despertar interés por parte de tres equipos importantes de la Liga de Estados Unidos, un Club de España y dos clubes de Italia. La jovencita salmantina tiene contrato con Pachuca hasta 2025, sin embargo, algunos de estos clubes no solo han mostrado su interés en Alice Soto, sino también han comenzado a tener mesas de reunión para dar a conocer de manera oficial sus pretensiones en la seleccionada juvenil nacional. Otros clubes que han mostrado interés en Alice Soto ha sido el Ajax Wroumen de Holanda y Sporting de Lisboa, así como dos equipos top cuatro de la Liga MX Femenil.

En reciente mundial Sub 20 de Colombia, la selección mexicana femenil llegó hasta octavos de final.