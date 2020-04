Entrenan bajo restricciones, pero con toda actitud

A pesar de las restricciones que implica trasladar los entrenamientos a casa debido a la Pandemia del Coronavirus (Covid – 19), los squashistas salmantinos que representarán a Guanajuato en Juegos CONADE 2020 no han dejado de practicar, siguen realizando sus rutinas con toda actitud.

Al respecto Luis Alberto Quintal Romo, entrenador de Squash comenta, “seguimos preparándonos en casa, con restricciones pero actitud”.





El espíritu deportivo prevalece entre jovencitos salmantinos de squash.





A ello agregó, “este año tenemos buenas expectativas con Mauricio, Samantha, Daniela, Karol y Ainara, esperamos medallas con ellos en Juegos Nacionales 2020”.

Así también comentó, “de mi parte seguimos con el compromiso de dar resultados a mi municipio y estado. Al momento me encuentro participando en el primer congreso internacional de Squash en línea, son tres días. Vamos bien, viene la última sesión de 15: 00 horas a 16: 30 (zic)”.





Con la mejor de las actitudes realizan rutinas de entrenamiento en casa.





Inicialmente, los Juegos Nacionales CONADE 2020 de Squash, estaban programados para realizarse del 14 al 19 de Abril en Monterrey Nuevo León, sin embargo, a consecuencia de la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país y gran parte del mundo han sido aplazados al segundo semestre del año, sin tener aún una fecha exacta.

Por el municipio de Salamanca obtuvieron el boleto para representar a Guanajuato en primera edición de los Juegos Nacionales CONADE 2020, el atleta Mauricio Yahir Barrón Juárez y Samantha Aguilar Juárez, ambos categoría Sub 19. Dentro de la categoría Sub 17 Daniela Camacho Hernández y Karol Hernández Rodríguez; y en la categoría Sub 15 el atleta Diego Rangel, Juan Pablo Valenzuela y Ainara Gutiérrez. Entrenador Luis Alberto Quintal Romo.