Entrega municipio uniformes a seleccionados salmantinos de Squash

El municipio de Salamanca a través de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) entregó uniformes a deportistas salmantinos de la disciplina deportiva de Squahs que representarán al estado de Guanajuato en Juegos Nacionales CONADE.

Los Juegos Nacionales CONADE 2021 relativos a la disciplina deportiva de Squahs se van a realizar del 27 de junio al 2 de julio en Guadalajara, Jalisco.

La delegación estatal de Squahs se encuentra conformada por 20 guanajuatenses de los cuales ocho son salmantinos, siete de Guanajuato capital, tres de Acámbaro y dos de León.

En la categoría Sub 19 femenil representarán a Guanajuato, las salmantinas Astidama Gómez y Karol Hernández; en categoría Sub 17 varonil Diego Rangel; categoría Sub 17 femenil Daniela Camacho, Ana Alfaro y Arleth Botello; y en Sub 15 femenil Denisse Botello y Ainara Gutiérrez. Entrenadores Mireya Quintal y Luis Quintal. Delegado Ana María Hernández.

Dentro de la última etapa de preparación que se encuentran teniendo, los seleccionados estatales trabajan en condiciones similares a la competencia, donde tienen más juegos e incluso los mismos jugadores asumen el rol de árbitros.

Entre los prospectos a medalla por el municipio de Salamanca se encuentra Daniel Camacho, Ana Alfaro y Arleth Botello en Sub 17, así como Denisse Botello y Ainara Gutiérrez en Sub 15.

El Squash es uno de los pocos deportes donde deportistas guanajuatenses clasificaron en todas las categorías (Sub 15, Sub 17 y Sub 19), ramas (varonil y femenil) y modalidades (individual, dobles, dobles mixtos y equipos).

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Van Nacho Prado y Jessica Bonilla al Panamericano de Ciclismo de Pista