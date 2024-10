Enrique Nolasco y Nicolas Aguilar se preparan para gira por Uruguay

A lo largo de tres días se encuentran teniendo concentración con el selectivo Sub 19 de Liga Premier Serie “A”, Austreberto Enrique Nolasco Martínez “Astro” (categoría 2006) y Nicolás Aguilar Guerrero (categoría 2007), ambos jugadores menores del equipo Petroleros Salamanca C FC.

La concentración se realiza en Zapopan, Jalisco a manera de preparación para gira que realizará por Uruguay en diciembre el selectivo Sub 19 de la Liga Premier Serie “A”.

Dentro de la concentración que arrancó la tarde del domingo y termina la tarde de este miércoles participan jugadores de Liga Premier Serie A de equipos como Montañeses, Alacranes de Durango, Pachuca, Aguacateros de Peribán, Venados, Acatlán Leones Negros, Tecos, Agricultores, Cabos, Halcones, Zacatepec, Real Zamora y Petroleros de Salamanca.

Por el equipo Petroleros de Salamanca se encuentra concentrado el mediocampista de la Ciudad de México, Nicolás “Lagar” Aguilar y el delantero sinaloense, Enrique “Astro” Nolasco Martínez.

Nicolás “Lagar” Aguilar es uno de los jugadores menores del equipo Petroleros de Salamanca C FC que incorporado al plantel a partir de la presente temporada 2024 – 2025, Torneo Apertura, sin a la fecha haber debutado.

Por su parte Enrique “Astro” Nolasco, en el presente Torneo Apertura 2024, ha sido el jugador “guinda” con más minutos aportados para cumplir la regla del menor para el equipo Petroleros de Salamanca C FC de la Liga Premier Serie A, además de tener registradas tres anotaciones dentro del presente certamen.

Enrique Nolasco, por segunda temporada consecutiva forma parte del equipo “guinda”, debutó el torneo anterior en la última jornada de la fase regular de la Liga Premier Serie A y lo hizo con gol para el equipo de la capital petrolera del bajío.

Así también, la temporada anterior fue convocado al selectivo Sub 17 de la Liga Premier Serie A, representativo con el cual realizó gira por Honduras y Guatemala.

