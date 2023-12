En pausa invernal el equipo Petroleros Salamanca C FC

Salamanca; Gto. A su regreso de la segunda edición del Torneo Internacional Premier con sede Cancún, el equipo Petroleros Salamanca C FC rompió filas a efecto sus jugadores tomen días de descanso y recuperen energía de cara al microciclo que realizarán de cara al arranque de la segunda vuelta de la Liga Premier Serie A.

Alrededor de doce días han sido otorgados a jugadores del equipo Petroleros Salamanca C FC.

Luego de cerrar el equipo Petroleros Salamanca C FC la primera vuelta con una inesperada derrota en calidad de locales que les llevó a ponerse a seis puntos del líder del grupos e igual número de puntos de la tabla general nacional, los dirigidos por Víctor Saavedra recibieron invitación para competir dentro de la segunda edición del Torneo Internacional Premier al cual llegaron un tanto mermados debido a las usencias de varios jugadores que a lo largo de la primera vuelta fueron piezas claves como fue el caso del uruguayo Franco González, David García y Diego Nuñez, los tres lesionados.

Además de Andrés “Motón” Garza debido aun compromiso personal, así como Jared Salas y Daniel García, ambos venían cerrando la primera vuelta en calidad de titulares

Para el Torneo Internacional al frente del equipo de forma presencial estuvo el auxiliar técnico del equipo, Andrés Garza, acompañado del preparador físico Miguel Angel Amador y el utilero, Pedro Cervantes.

Un certamen de talla internacional donde los dos primeros lugares de cada grupo avanzaron a la final.

Dentro de la fase de grupos, el equipo Petroleros Salamanca C FC, terminó invicto con dos triunfos y un empate, sin embargo, sin embargo, por diferencia de goles a favor consigue avanzar Chihuahua FC que terminó por quedarse con el segundo lugar al perder la final ante Racing FC Porto Palmeiras, actual líder de la Liga Premier Serie A.

Un torneo donde el equipo Petroleros Salamanca C FC tuvo como principales bastiones al guardameta Axel Quiroz, al colombiano Keiner Córdova, al mediocampista Iván Alvarado y al delantero Alexis Topete.

Sin duda ha sido grato el sabor de boca dejado por el equipo Petroleros Salamanca C FC dentro de un certamen donde no tenían presupuestado competir, sin embargo, la Liga Premier Serie A extendió la invitación a la directiva que en común acuerdo con cuerpo técnico e incluso jugadores no dudaron en participar.

Ya de vuelta en la capital petrolera del bajío, los integrantes del equipo Petroleros Salamanca C FC rompieron filas, serán alrededor de 12 días que tengan de receso invernal antes de regresar para comenzar a preparar la segunda vuelta.

Mientras tanto, cuerpo técnico y directiva trabaja en la valoración de cada jugador a efecto de definir altas y bajas dentro de lo que será apertura de registros de jugadores para la segunda vuelta.

A decir del director general del equipo Petroleros Salamanca C FC, una de las zonas que se habrá de apuntalar será la línea ofensiva.