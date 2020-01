En marcha torneo de liga en fútbol femenil salmantino

En marcha se puso el torneo regular de la temporada 2019 – 2020 del fútbol salmantino donde se disputó la jornada 3 destacando goleada propinada por el equipo Deportivo Drees al campeón de copa Chevinos SSC.

Una jornada donde el equipo Deportivo Drees se lleva los reflectores al derrotar con marcador de 10 goles a 3 al equipo Chevinos SSC.

Dentro de esta misma jornada, el equipo Molinito con marcador de 6 goles 0 derrota a La Luz, mientras que Manu doblega a 4 – 2 a Real Juventus.

El equipo Galácticas las Luz también se alza con la victoria al derrotar con marcador de 3 – 0 a Hermanos Rótulos López, mientras que el equipo Deportivo Guanajuato al son de 2 goles a 1 supera al Real Génesis. Por su parte Gallos FC por la vía del default se impone 1 – 0 a al Real Madrid.

Para este domingo se juega la jornada 4 de la siguiente manera: Real Juventus vs Molinito 10 horas campo San Isidro, Galácticas La Luz vs Dep. Col. Guanajuato 12 horas campo San Isidro, Rótulos Hermanos López vs Manu 14 horas campo Renovación, Deportivo Dres vs Real Madrid 14 horas campo Cerrito y Real Génesis vs Chevinos SSC 16 horas campeo Renovación.