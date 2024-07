En franco crecimiento práctica del cachibol entre adultos mayores

En franco crecimiento la práctica del Cachibol entre adultos mayores de Salamanca, cada vez son más las personas que se asocian y afilian a equipos existentes con la finalidad de socializar y activarse físicamente a través de este deporte que a manera de beneficio favorece la resistencia cardiopulmonar, músculo esquelética, da fuerza, brinda mayor movilidad, coordinación, velocidad de respuesta y adaptación a estímulos externos.

En salamanca se cuenta con seis clubes de cachibol, uno de ellos lleva por nombre Escuela de Cachibol Club Alfa Salamanca que está por llegar a sus primeras quince primaveras de fundación.

Al respecto, Irene Gallegos Flores, presidenta de la mesa directiva del Club Alfa Salamanca comenta, “vamos a cumplir quince años el 27 de Enero del próximo año y para ello nos estamos preparando con una serie de eventos en los cuales estaremos participando, uno de ellos será nuestra primera salida a torneo que se disputa en Cancún a realizarse del cuatro al diez de septiembre del presente año (sic)”.

El Club Alfa Salamanca de Cachibol, a lo largo del año participa en diversos torneos, la mayoría en el estado de Guanajuato, aunque también durante estos quince años de existencia han estado de Tula, Zacatecas, Tampico, Morelia y León, entre otras entidades federativas”.

Irene Gallegos Flores, también destacó, “nos comenzamos a juntar con la idea de organizar un equipo, se fue dando poco a poco, se han ido integrando más personas, primero éramos puras mujeres, después comenzaron a llegar los caballeros y ahorita tenemos un grupo muy grande de participantes”.

A ello agregó, “aparte de hacer deporte, aquí tenemos diversas convivencias con los compañeros, festejamos el día de la mamá, el día del papá, el 15 de septiembre, las posadas y cada año, el aniversario del club con una fiesta que nos ayuda emocional y deportivamente, somos más de 40 personas registradas”.

Enfatizó, “los adultos mayores también tenemos espacios deportivos en beneficio de nuestra salud nos han dado la oportunidad de estar aquí todos los miércoles a partir de la nueve de la mañana, en el Gimnasio Salamanca 400 de la Unidad Deportiva Sur”.

Entre los retos y desafíos que han enfrentado como club a lo largo de 15 años ha sido conservar a los compañeros y también respetar cada una de las personalidades, “porque a esta edad que tenemos, cada uno tiene sus ideas, de ahí la importancia del respeto a las decisiones de cada uno”.

Así también comentó, “hay integrantes de nuestro grupo que están bien físicamente, pero otras no están también, pero aquí tenemos esa oportunidad de estar haciendo deporte con las necesidades de cada quien”

Por su parte Gris Chávez, fundadora del Club ALFA recordó, “nosotras fuimos invitadas a diversos grupos de cachibol, de ahí surge la necesidad de ir a jugar a otros lados y comenzamos a formar el equipo, de hecho no pensábamos hacer una escuela de cachibol, era nada más un equipo de ocho personas y poco a poco se fue dando, no teníamos en mente organizar un grupo tan grande, sin embargo, a lo largo de 15 años el grupo ha perdurado, tenemos una estructura en el grupo y gracias a ello una mesa directiva que cada año con año se va renovando, es el trabajo y entrega de los compañeros, porque no es fácil estar en un grupo de estos y organizarnos, pero ahorita, las compañeras que integran la mesa directiva lo están haciendo bastante bien, sin duda, cada mesa directiva ha aportado lo suyo para que hoy en día sigamos aquí”.

El grupo Alfa Salamanca cuenta con un promedio de edad por encima de los 50 años y aunque generalmente es una disciplina pensada para los adultos mayores, también aceptan a los jóvenes que deseen participar desde una perspectiva de activación física, recreativa y para el beneficio de la salud antes que ganar, de ahí por lo cual se encuentran abiertos como club a personas de cualquier edad.

“El cachibol es un deporte pensado para la recreación y salud de los adultos mayores, generalmente no es tan importante el premio o ganar el primer lugar, sino la participación”, destacó Gris Chávez.

A lo largo de estos 15 años el equipo Alfa Salamanca ha sido campeón en Tula y en otras ocasiones ha obtenido segundo y tercer lugar.

Por la cantidad de integrantes que tiene el Club Alfa Salamanca, los miércoles tienen su propia liga con enfrentamientos entre sí, mientras que los viernes realizan entrenamiento general.