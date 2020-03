Manny Pacquiao dona 50 mil kits para detección del Covid-19 en Filipinas

Manny Pacquiao cumple con las tareas que le corresponden como senador en su natal Filipinas para involucrarse en la batalla para combatir la pandemia que ataca al mundo entero.

Por medio de su cuenta de Instagram, el exboxeador reveló a sus seguidores la colaboración que había hecho con Jack Ma, fundador y director general de Alibaba, para dicha donación.

Ver esta publicación en Instagram It was a pleasure meeting with Jack Ma, the co-founder and executive chairman of Alibaba. Una publicación compartida por Manny Pacquiao (@mannypacquiao) el 27 de Ene de 2019 a las 12:23 PST

Los dos personalidades se unieron a Manny Pacquiao Foundation y regalaron 50 mil kits de detección del coronavirus en el país asiático.

The Jack Ma Foundation, in partnership with the Manny Pacquiao Foundation, will be providing 50,000 test kits to combat COVID-19 in the Philippines! #mannyscorner #pacquiaofoundation pic.twitter.com/1cg9OSXutU — Manny Pacquiao Foundation (@MPac_Foundation) March 16, 2020

Cabe destacar, que Pacquiao mantiene una estrecha amistad con Jack Ma, quien posee también una gran fortuna para intentar frenar el virus; incluso ha prometido seguir ayudando a los países más afectados por el Covid-19.