Canelo Álvarez estalla contra Óscar de la Hoya: casi terminan a golpes

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez estuvo a punto de los golpes con su expromotor Óscar de la Hoya durante la conferencia de prensa previa a la pelea del próximo sábado entre el tapatío y Jaime Munguía.

De la Hoya trabajó junto al Canelo Álvarez a inicios de su carrera. Sin embargo, se separaron por conflictos contractuales. Desde entonces, ambos se han tirado pedradas a lo largo de los años, pero ahora que estuvieron cara a cara, se insultaron el uno al otro en un momento que parecía podía salirse de control y llegar hasta los golpes.

"Quiero aclarar que sólo tengo respeto para Canelo Álvarez como boxeador, pero ha pasado los últimos años insultándome en lugar de promover la pelea. Así que le voy a ayudar: sí, he enfrentado muchos retos en mi vida; sí, he ido a rehabilitación varias veces; sí, hubo puntos muy bajos en mi vida y que el trabajo no era mi prioridad considerando mi salud mental, que había despreciado por mucho tiempo. Todo eso no cambia que Golden Boy construyó a Canelo Álvarez, la compañía para la que peleaste por décadas y que tiene un nombre: el mío. Dame un poco de respeto, carajo“, dijo De la Hoya.

¡Se encendieron los ánimos! 🔥



Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez se hicieron de palabras durante la intervención del promotor#AlPuroEstiloMexicano #BoxAzteca 🥊



🔴 EN VIVO: https://t.co/mciFgE4i5x pic.twitter.com/TD1RVRiC7M — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 1, 2024 CANELO WENT OFF ON OSCAR DE LA HOYA 😳 pic.twitter.com/Lp6SckwLuw — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 1, 2024

Automotriz Los exóticos autos que tiene Canelo Álvarez en su garage

Canelo Álvarez asegura que Óscar de la Hoya sólo lucró con su nombre

Cuando llegó el turno para que Saúl respondiera, fue directo con las groserías y argumentó que De la Hoya sólo se aprovechó de él para sacar más dinero y lucró con su nombre.

“Tienen que escribirle lo que tiene que decir este pinche maricón, cabrón. ¿Qué no escribes, pendejo? ¡Tú no escribes nada, cabrón! ¡Tú no haces nada! Eres un pendejo, eso eres. Eres un pendejo, cabrón”, respondió.

“Y para este imbécil, intento de gente que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo ‘El Canelo’ a Estados Unidos, y que solamente lucró con mi nombre. Nunca perdió un solo centavo, sino nada más ganó dinero".

Por último, el Canelo Álvarez dejó un mensaje a Óscar en señal de advertencia para Jaime, pues según el jalisciense, el promotor únicamente le está robando atención pero no le interesa promoverlo ni impulsarlo como profesional.

“A lo único que vienes es a robarle la atención a Jaime Munguía, no vienes a promoverlo, como también le roba la atención a la gente que hace las cosas para la cocina. Ya no saben si hacerlas como consoladores o cazuelas, porque acá se las mete el muchacho”, concluyó.

Publicado originalmente en ESTO