“En cada disparo puse todo mi corazón acelerado”, Goretti Zumaya

Luego de convertirse en la primera mujer salmantina en representar por segunda ocasión a México dentro de unos Juegos Olímpicos, la riflista salmantina, Goretti Alejandra Zumaya Flores, a través de su cuenta oficial de Instragram se dijo satisfecha por camino recorrido y desempeño registrado en Juegos Olímpicos de Paris 2024, además de manifestar que en cada disparo realizado dentro de la justa veraniega puso por delante todo su corazón acelerado para terminar la competencia conforme a trabajo realizado, lo cual considera fue así.

La riflista guanajuatense se ha convertido en la primera mujer salmantina en representar a México por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos. / Fotos/Cortesía/@Mexsportagency

Dentro de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, Goretti Zumaya, en modalidad Rifle de Aire 10m por Equipo Mixto se metió al top siete junto con el tamaulipeco Edson Ismael Ramírez Ramos, quedándose a 1.1 unidades de pelear por la medalla bronce, además de recibir el primer reconocimiento olímpico de la justa veraniega para la delegación mexicana otorgado por el Comité Olímpico Internacional (COI), a los primeros ocho lugares de la clasificación general en cada disciplina deportiva.

Mientras tanto en modalidad individual la riflista salmantina terminó en top 20, quedándose a 3.9 unidades de avanzar a la final, además de mejorar posición registrada en Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Con respecto a participación registrada en Paris 2024 comenta, “estoy feliz con la experiencia que desde que regresé a este deporte el año pasado por culpa de Isaac Piña (que no me alcanzan las palabras para agradecer por siempre creer en mí), me he llenado de una serie de eventos inesperados y hoy estoy en Juegos Olímpicos. Estoy feliz de toda esta experiencia, no solo de estar aquí, sino el camino que recorrí para llegar y las personas que estuvieron a mi lado, compañeros que tal vez no están aquí, pero hicieron de cada viaje de competencia toda una experiencia y por eso les agradezco como no imaginan. En cada disparo puse todo mi acelerado corazón para terminar mi competencia conforme con mi trabajo, lo cual fue así. Me costó, me equivoqué, lo hice bien, sudé, me concentré, divagué, aprendí muchísimas cosas en esta competencia”.

La doblemente olímpica agradece apoyo de CODE Guanajuato, FEMETI y CONADE / Fotos/Cortesía/@Mexsportagency

A ello agregó, “claramente sin el apoyo incondicional que CODE Guanajuato nos da a cada uno de los deportistas guanajuatenses, no seria posible llegar con la misma preparación de hoy, igualmente todo el apoyo de CONADE en cada competencia, cada copa, cada mundial son de vital importancia para la preparación de cada deportista y yo en lo personal agradezco y estoy segura me queda mucho camino en mi deporte para representar de la mejor forma a nuestro país México”.

De igual forma agradeció a la FEMETI, “siempre nos acompaña de la mano en el camino de nuestra preparación y tratan las cosas nos sean más fáciles”.

Para terminar, agradeció el apoyo de su familia, “no puede faltar que mencione sin el apoyo de toda la vida de mi señora madre y mi señor padre que al principio sacrificaron muchas cosas porque yo estuviera en este deporte que ni pensaba en que podría tener alguna ganancia con él, era por el simple hecho de que yo lo disfrutaba. Y obviamente a mis hermanas que siempre han estado ahí para recibirme con un abrazo”.