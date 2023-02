Empate entre CIS Canchola y Transportes Salamanca

Con el guardameta ex profesional, Yosgart Ernesto Gutiérrez Serna, atajando un penalti que debió repetirse de cara a la recta final del partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Los Soles, el equipo CIS Canchola empata a cero goles con el ex campeón Transportes Salamanca y con ello ambas escuadras suman una unidad en serie a definir por puntos.

El Estadio “Molinito” a reventar

El mítico estadio “Molinito” lució a su máxima capacidad para el juego de ida de los cuartos de final de la edición 41 del Torneo de Los Soles entre escuadras salmantinas clasificadas a la liguilla como líderes de su respectiva zona.

Un enfrentamiento para la historia de dicho certamen al ser esta la primera vez que dos equipos salmantinos se encuentran en fase de eliminatoria a ida y vuelta, anteriormente ambas escuadras se habían visto las caras en fase de grupos de la edición 39 del Torneo de Los Soles con vibrante triunfo en primera vuelta de cuatro goles por tres a favor de Transportes Salamanca y empate a tres goles en la segunda vuelta.

Por lo anterior el clásico salmantino en torneo de Los Soles causó en mayor medida expectación, aun mas por tratarse de una serie a ida y vuelta para definir al semifinalista de la llave.

Evitan hacerse daño ambos equipos en primer tiempo

El partido arrancó con ambas escuadras buscando la manera de imponer condiciones en cada palmo del terreno de juego, las jugadas de gol fueron escasas e intensa la pelea por la tenencia del balón.

El equipo Transportes Salamanca al menos en dos ocasiones generó sensación de peligro a lo largo del primer tiempo, una de ellas con disparo de larga distancia que obligo al experimentado guardameta ex profesional a sacar su mejor repertorio con espectacular lance que manda balón a tiro de esquina.

Un primer tiempo donde ambas escuadras sufrieron para encontrar con ventaja a sus delanteros, además de resultar lesionado el defensor Salvador “Zihua” Godinez en tremendo choque con un adversario, al medio tiempo tuvo que abandonar el Estadio para ser llevado a recibir atención médica al no dejar de sangrar de la cabeza.

En segundo tiempo perdona Transportes Salamanca

El arranque de la parte complementaria trajo consigo movimientos en ambos equipos, el objetivo ir por los tres primeros puntos de la serie, sin embargo, durante el desarrollo del segundo episodio las jugadas fueron constantemente sancionadas por infracciones al reglamento, ameritando un par tarjetas preventivas para ambos equipos.

Un segundo tiempo aguerrido, con mucho pundonor y contacto físico sin mayores consecuencias.

Por un momento CIS Canchola tomó el control de las acciones y metió en aprietos al guardameta Jair Camacho que en más de una ocasión se lanzó por la bocha, para fortuna suya el disparo del relevo Jorge Leal pasa rozando de manera dramática la base del poste.

Fueron minutos donde el equipo CIS Canchola no aprovechó las que tuvo, pisó una y otra vez el área grande, sin embargo, al realizar el penúltimo toque no pudo encontrar quien rematara al menos en tres ocasiones, paseándose el balón por todo el área.

Con algunos movimientos estratégicos n el once inicial, el equipo Transportes Salamanca no solo logra sacudirse la presión, sino además poco a poco comenzó a tener proyección hacia el frente teniendo la más clara de gol en los pies del ex campeón de goleo, Mauro Arredondo, quien al cobrar un penalti falla ante el acierto del guardameta Yosgart Gutiérrez que ataja hacia su costado y el contra remate pone el pecho a la bala y manda la de “gajos” a tiro de esquina, la afición del equipo CIS Canchola se entregó al ex guardameta del Club Cruz Azul.

En los minutos finales el brasileiro Paulo Henrique en dos jugadores contra uno increíblemente falla al no servir el esférico de la manera adecuado a su compañero que ya se perfilaba para el mano a mano con el portero.

Con el marcador empatado a cero termina el primer episodio de los cuartos de final, ahora CIS Salamanca pagará la visita en el estadio Molinito en lo que será un juego a “matar o morir”.

Así saltaron al terreno de juego ambos equipos

El partido arrancó con CIS Canchola alineando de titular a Jesús Peña, a su goleador Ricardo Bocanegra, Gustavo “Furby” Guillén, Alan García, Andrés Gasca, el argentino Leandro “chino” Torres, al guardameta Yosgart Gutiérrez, César Ibáñez, Pedro Alvarez, Jorge Zarate y Jaime Frías. Ingreso de cambio Jorge Leal, Carlos Jaramillo, Adrián Muro y Leonardo Martínez.

Por su parte el equipo Transportes Salamanca fue de inicio con Salvador Godinez, Edgar Castro, Luis “zurdo” Medina, Iván Alvarado, Eduardo Ornelas, el goleador Mauro Arredondo, César Rivera, Jair Camacho, Abraham Vázquez, Carlos “potro” Santos y Vladimir Hurtado. Ingresó de cambio Jonathan Padilla, Carlos Gasca, Jesús Lara, Cristiná de León y los brasileiros Leandro Nacimiento y Paulo Henrique Santos.