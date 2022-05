Emotivo empate entre punteros de la Liga Salmantina de Futbol

En partido de volteretas en el marcador, de mucho dinamismo y grandes goles, el conjunto Transportes Salamanca y Ramírez/Suterm/Estudiantes, se reparten las unidades con empate a tres goles por bando en jornada siete del torneo regular de la categoría Especial “A” de la Liga Salmantina de Futbol.

El campo Nativitas con buena asistencia de aficionados atestiguó este cotejo donde el hasta ese momento líder y ascendido a la categoría Especial “A”, Ramírez/Suterm, con gol de vestidor toma la delantera, sin embargo, antes de irse al descanso se vieron remontados en el marcador.

En la parte complementaria, el conjunto Ramírez/Suterm, no sólo empata el partido, sino además recupera la ventaja a su favor gracias al hat trick de su ex elemento, Guadalupe “Pillìn” Lerma.

El conjunto Ramírez/Suterm/Estudiantes registra su segundo empate del torneo regular de la Liga Salmantina de Futbol.

La escuadra Transportes Salamanca no tardó en reaccionar, en la siguiente jugada empata el marcador por cortesía del jugador ex canterano del Cruz Azul y ex campeón en Liga de Ascenso, Jesús Lara.

El cotejo arrancó con gol de vestidor del ascendido Ramírez/Suterm en trazo cruzado realizado desde tres cuartos de cancha que mide mal el guardameta local al dar el balón un bote previo que lo techa, llegando la de gajos a Guadalupe “Pillín” Lerma para definir sin marca al fondo de la portería.

Minutos más adelante, el conjunto de casa aprovecha el disparo de larga distancia que tiene Juan Contreras para emparejar el marcador.

Los siguientes minutos de juego fueron de ida y vuelta, con mayores opciones de gol para el equipo anfitrión, la más clara un remate de Jesús Lara que pega en el travesaño.

Jesús Lara marcó el tres por tres con disparo raso que sorprende al portero visitante.

La reacción de la escuadra local estuvo acompañada de un golazo registrado por cortesía de Iván Alvarado que tras recibir el esférico la prende de media vuelta al ángulo para poner el marcador dos goles por uno.

En la parte complementaria, el conjunto Ramírez/Suterm, en un abrir y cerrar de ojos, consigue la remontada como producto del buen juego brindado en cada una de sus líneas.

Guadalupe “Pillín” Lerma, recoge el balón sobre los linderos del área grande y desde ahí saca disparo raso a la esquina que hace imposible el lance del guardameta Andrés Covarrubias.

Minutos después una falta dentro del área grande del equipo Transportes Salamanca es sancionada con penalti que hace efectivo Guadalupe “Pillín” Lerma con disparo colocado que estuvo a nada de atajar el guardameta.

La anotación obligó al equipo de casa a ir con todo en busca de la igualada que no tardo en presentarse por cortesía del ex cruz azul, Jesús Lara, recoge el balón sobre los linderos del área grande y entre un “mar de piernas” saca disparo raso cruzado que toma por sorpresa al guardameta.

Con un hat trick se despachó el ex jugador de Transportes Salamanca, Guadalupe “Pillin” Lerma.

Con la paridad en el marcador ambos equipos buscaron el gol del gane, el equipo Ramírez/Suterm, con jugadas aisladas y disparos de larga distancia que buscaron sorprender al portero.

Por su parte, Transportes Salamanca con un juego en mayor medida elaborado estuvo tocando la puerta, sin embargo, no tuvo la claridad suficiente para registrar el anhelado gol.

La escuadra Ramírez/Suterm/Estudiantes jugó con elementos como David Guerrero, Fabián Olguín, Sergio León, Ramses Ruelas, Alejandro Meza, Guadalupe Lerma, Miguel Ramírez, Eduardo Jaramillo, Valentín Alvarado, Jesús Almanza y Roberto Salgado, Ingresa de cambio Rogelio Vega, Carlos Ugarte y Leonardo López.

El equipo Transportes Salamanca alineó a César Rivera, Carlos Vázquez, Omar Flores, Emanuel Saldaña, Josué Castro, Juan García, Jesús Lara, Iván Alvarado, Salvador Cornejo y Andrés Covarrubias. Ingresa de cambio Félix Cruz, Carlos Santos y Antonio Razo.