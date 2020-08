Emiliano Soto debuta con Sub 17 del Club León

El jovencito salmantino Emiliano Soto Camacho debuto con el equipo Sub 17 del Club León donde ha estado sumando minutos y recientemente colaboró con anotación en tanda de penaltis para que la fiera obtuviera ante Pachuca punto extra en partido de la jornada 4 del Torneo Guardianes (Apertura 2020) de la Liga MX.

Emiliano Soto juega como medio de contención y de interior por derecha, posee gran visión de cancha, técnica y creatividad, además de trabajar en la recuperación del balón.

Dentro del presente certamen, el jugador salmantino debutó en la jornada 3 en visita que realizó la fiera al Club Cruz Azul, ingresando de cambio al minuto 76.

En la jornada 4 el jovencito salmantino vuelve alinear, en esta ocasión ingresa de cambio al minuto 81 en partido donde el equipo León consigue agónico empate en tiempo de compensación ante Pachuca, para después quedarse con el punto extra en tanda de penales, instancia donde hace efectivo su disparo para así colaborar en la suma de unidades.

Con respecto a su debut en la categoría Sub 17 del Club León comenta, “me encuentro muy agradecido con el Profe Carlos María Morales por la confianza y la oportunidad, me encuentro bien, motivado y contento de dar este paso a la Sub 17, espero seguir sumando minutos y poder aportar al equipo (zic)”.

Dentro del naciente certamen, Emiliano Soto ha acumulado un total de 23 minutos y se encuentra trabajando duro en aras el equipo pueda conseguir su primer triunfo del torneo cuando el próximo lunes 17 de agosto el equipo León Sub 17 reciba al conjunto Tijuana.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Confirma la Fiscalía General del Estado de Guanajuato la agresión a dos elementos

Local Piden sanciones para quienes ensucien las calles

El jugador salmantino tiene poco más de tres años como parte de las Fuerzas Básicas del Club León, institución en la cual ha tenido la oportunidad de jugar el Torneo Sub 13 de la Liga MX Primavera 2017 donde en su debut anotó un gol y llegó hasta cuartos de final, así también en la misma categoría disputó el Torneo Verano 2017.

Así también ha tenido la oportunidad con el Club León de disputar el Torneo Internacional Copa Generación Adidas con sede Estados Unidos, donde alineó todos los minutos y registró dos goles. Además de participar dentro del Torneo Nacional de Fuerzas Básicas de la zona Occidente.

Para el torneo Apertura 2019 debuta en el equipo Sub 15 del León, escuadra con la cual consigue el tercer lugar del grupo 2 y avanza a la liguilla, quedando eliminado en cuartos de final. Así también disputo el atípico torneo Clausura 2020 donde marco un gol en la jornada 7 ante Atlético San Luis.

Ahora con 16 años de edad se encuentra acumulando sus primeros minutos dentro de la categoría Sub 17 del Club León, escuadra con la cual tiene el objetivo de alcanzar el primer equipo.