Elías Luna, futbolista salmantino, debuta en Liga de Expansión con Celaya FC

“Es un sueño que estoy cumpliendo, aquí es donde te das cuenta que vale la pena todo el sacrificio que hacen tanto mis padres como yo, todo lo sufrido, todo el esfuerzo y hoy está la grande recompensa, ahora viene lo más difícil que es mantenerme y seguir firme”, destacó el jovencito salmantino, Elías Luna González, tras debutar en Liga de Expansión con el equipo Celaya FC.

La jornada 11 de la Liga de Expansión o Desarrollo del Torneo Apertura 2024, anteriormente conocida como Liga de Expansión, trajo consigo el debut del canterano del Club Celaya, Elías Luna González, que a partir del presente certamen forma parte del primer equipo.

“El estar convocado me provocó mucha buena vibra, cuando entré fueron muchos los sentimientos encontrados, además de que una persona (abuelito Catarino) se fue al cielo queriendo y soñando lo mismo que yo y aún más por qué estaba cumpliendo lo que él y yo anhelábamos tanto”, destacó Elías Luna.

A ello agregó, “jamás me imaginé que esa noche debutaría (sábado 5 de octubre), el Profe Chapa no me dijo nada, yo sabía que debía estar listo para jugar en cualquier momento y así fue (sic)”.

A partir del torneo Apertura 2024 el canterano Elías Luna forma parte del primer equipo del Club Celaya.



El volante por izquierda y defensa central, tras seis años de proceso en fuerzas básicas de los astados, ingresó de cambio en los minutos finales del partido entre Celaya y Cancún FC de la Liga de Expansión.

“Comenzar a sumar minutos en Liga de Expansión representa algo importante, es una motivación más para mí, me compromete a esforzarme cada día más, me llena de orgullo ser de Salamanca y formar parte del Club Celaya como en su momento lo hicieron jugadores salmantinos como Roberto Alvarado y Edson Gutiérrez, espero un día lograr lo que ellos han conseguido”, destacó Elías Luna

Inspirado en Roberto "Piojo" Alvarado y Edson Gutiérrez, el futbolista salmantino Elías Luna, ahora forma parte del primer equipo del Club Celaya.

En relación a minutos vividos sobre el terreno de juego externó, “lo he vivido al máximo, con muchas ganas, decretando todo, estoy muy agradecido con mi Club, entrenador, compañeros y el apoyo de mis padres, ahora solo tengo como objetivo ir por más y más, seguir aferrándome hasta lograr mi sueño (sic)”.

Elías Luna comenzó a practicar futbol a la edad de seis años en la escuela Suterm, posteriormente formó parte del proyecto Toros Salamanca Rei Alvarado a cargo de Isidro Miranda, enlace de las fuerzas básicas del Club Celaya en la ciudad de Salamanca.

En aquel entonces, se ganó un lugar en el equipo Sub 13 de las Fuerzas Básicas del Club Celaya hasta llegar al primer equipo de Liga de Expansión, habiendo pasado por el equipo de Tercer División Profesional.

Actualmente el equipo Celaya FC marcha en quinto lugar del Torneo Apertura 2024 de la Liga de Expansión.

A decir de Isidro Miranda, el futbolista salmantino, Elías Luna, “ha sido un joven disciplinado que nadie le ha regalado nada, que ha luchado por llegar, es un buen prospecto, esperemos llegue a Primera División”.

Así también destacó, “para mí es un orgullo ver que otro salmantino esté cumpliendo su sueño y más por ser un joven que estuvo siempre convencido de llegar, verlo crecer día a día en el fútbol me llena de satisfacción y orgullo”.

Elías Luna debutó este sábado en Liga de Expansión con triunfo de tres goles a uno ante Cancún FC.