El pitcher salmantino Bryan Lara, ya porta colores de los Dodgers de Los Ángeles

Con el sueño de algún día debutar en las Grandes Ligas, el joven lanzador salmantino Bryan Lara, surgido de la Academia Bravos de León, ya porta los colores de los Dodgers de Los Ángeles, organización con la que tiene un acuerdo de firma para 2025.



Consciente que el camino todavía es largo, Bryan Lara, luego de un año de intenso trabajo en la Academia Bravos de León, se llenó de alegría, orgullo y felicidad al recibir su gorra, jersey y short oficial del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles.

Recibe indumentaria oficial de los Dodgers de Los Ángeles

La entrega de la indumentaria oficial del conjunto californiano fue realizada este jueves tres de octubre en el Estadio Domingo Santana por Juvenal Soto, supervisor en México de los showcase que realiza Dodgers.

El originario del rancho del Calabozo comenzó a jugar béisbol por su papá y abuelito, ahora es prospecto de los Dodgers de los Ángeles. / Fotos / Cortesía / @Bravos de León



Lara recibió su gorra, jersey y short oficial del conjunto californiano, mismo que lució durante la práctica que realizó junto al resto de los peloteros que forman parte de la academia de los Bravos de León.



Al respecto, el originario de la comunidad del Calabozo comentó, “me siento muy contento, ilusionado de poder portar estos colores. La verdad que pertenecer a esta organización es algo hermoso y ahora vamos por más, sé que no va a ser nada fácil, el camino todavía es largo, pero trabajando fuerte y con entusiasmo todo se puede lograr (sic)”.

Así también ha reconocido que el camino no ha sido fácil, “le he batallado mucho, pero al final todo esto es producto del trabajo, de los sacrificios que uno debe hacer para conseguir sus sueños”.

Su gusto por el béisbol nació gracias a su papá y abuelito

Brayan Lara desde pequeño practica el béisbol, gracias a su papá y abuelito, “yo empecé desde pequeño con mi papá y mi abuelito, después estuve en una liga infantil de Valle de Santiago con un señor que se llamaba Juan, después comencé a entrenar con el señor Tony en la unidad deportiva norte de Salamanca, posteriormente en Moroleón empecé a entrenar con Marco Escárraga y desde hace un año en la Academia CODE”.

A ello agregó, “en mi rancho empecé jugando con mis primos y amigos gracias a que mi papá y abuelito me llevaban a ver jugar al equipo, ver jugar a mi papá era algo que me llenaba, desde niño quería ser como él y jugar béisbol”.



Enfatizó, “lo primero que pensé cuando me decidí ser beisbolista fue que algún día iba a ir a los Estados Unidos y en eso estoy, sueño con algún día debutar en las grandes ligas”.

Así también se dijo agradecido con la Academia CODE y Bravos de León, “voy a seguir trabajando fuerte y lo más que se pueda, me siento contento, feliz y motivado, vamos a paso a paso para seguir cumpliendo mis metas, siempre enfocado y con la ilusión de que me conozcan”.

Bryan Lara recibió indumentaria oficial de los Dodgers de los Ángeles de la mano de Juvenal Soto, supervisor en México de los showcase que realizan los Angelinos.

Destacan facultades de Brayan Lara observadas por Dodgers

Por su parte, Juvenal Soto en entrevista para Bravos de León habló de lo que Dodgers observó en el pitcher de la capital petrolera, resaltando su repertorio y la velocidad que ha logrado incrementar de un año a otro.

“Bryan lo que tiene es un buen físico a su corta edad y sobre todo su velocidad en su recta tocando 90 y 92 millas, eso es muy interesante para un joven de 16 años, su comando, sus pitcheos rompientes y secundarios están por encima del average, además de que su cuerpo, sus herramientas, le pueden dar para que sea un prospecto para Grandes Ligas, probablemente un abridor en un futuro”, señaló.



En este mismo sentido, el scout recordó que previo al showcase en Ensenada, Baja California, donde fue seleccionado, la primera ocasión que se topó con Bryan Lara fue “en la academia que se tiene en Guanajuato, su avance ha sido a corto plazo, todo en menos de un año, yo lo vi tirando 85 y 86 millas y en poco tiempo el tipo ya estaba en las 90 y 92, eso quiere decir que su desarrollo ha sido muy bueno”.

Juvenal Soto explicó que, a lo largo del siguiente año, Lara hará entre tres o cuatro viajes a la República Dominicana, donde varias organizaciones de la Major League Baseball (MLB) tienen sus ligas de desarrollo. El objetivo en suelo quisqueyano será terminar de pulir ciertas cuestiones físicas y técnicas con el serpentinero, para a la postre intentar llevarlo a los Estados Unidos y en donde comenzará el trajín por el sistema de sucursales.



Bryan es un prospecto para el 2025 y comenzará su proceso formativo en República Dominicana. Actualmente ya se encuentra con atenciones especiales en su alimentación y técnica, que le permitan estar en óptimas condiciones para iniciar el camino hacia las Grandes Ligas.