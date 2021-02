“El Ojos” Negrete peleará MMA en la mejor Liga de Latinoamérica

En plena preparación se encuentra Lino Esteban “El Ojos” Negrete Camacho de cara a su presentación dentro de la Light League LUX, la mejor Liga de Latinoamérica en Artes Marciales Mixtas (MMA).

Al respecto comenta, “gracias a Dios se nos da la oportunidad de participar ahorita en LUX, es la liga de mayor crecimiento en Latinoamérica, la mejor hoy en día, estamos preparándonos con limitaciones y todo eso, dando fuerte a lo que se puede (sic)”.

Espera realizar un buen papel para poder ser convocado a más peleas profesionales.

Esta pelea se va a desarrollar en la Ciudad de Monterrey el próximo 12 de Marzo, ahí tendrá como rival al anfitrión Hiram Furukawa, peleador regiomontano de descendencia oriental.

En ese sentido señala, “he visto videos de él, sé que su especialidad es el Muay Thai, sin embargo, yo estoy enfocado en lo mío, confío en lo que yo hago”.

A ello agregó, “tengo más de un mes en preparación, ha sido complicado por el tema de la pandemia, no he sido tan exigente, vengo de una lesión, al mismo tiempo me estoy rehabilitando”.

Así también destacó, “esta oportunidad no lo puedo dejar ir, el año pasado se me cayeron varios compromiso buenos y este en verdad es importante para mí, mi ciudad y el bajío; me encuentro feliz y motivado, saliendo de la lesión, pero entrenando; espero hacer un buen papel para seguir siendo tomado en cuenta (sic)”

A mediados de este mes estaba contemplada su participación dentro de JFL, Liga Mexicana de MMA, sin embargo, por el tema de la pandemia pospusieron el evento.

Acotó, “tengo firma y contrato con una agencia de peleadores llamada de i del profesor por , ellos se encargaron de hablar con la JFL para informar que no podría participar para la fecha pospuesta porque ya tenía este compromiso con LUX, nos arreglamos en buenos términos y seguimos trabajando”.

Para la pelea venidera, “El Ojos” Negrete señala, “estoy entrenando fuerte para ganar y terminar en el primer round como siempre, voy encarar esta pelea sin confiarme, peleando inteligente, aprovechando las circunstancias y los descuidos”.

Reiteró, “estoy feliz por el llamado de esta liga, espero hacer un buen papel para ser convocado a más peleas profesionales, desde el año pasado ha sido complicado por el tema de la pandemia, considero este año tener al menos tres peleas, hasta el momento desconozco si alguna pueda ser en el extranjero”.

El año pasado Esteban “El Ojos” Negrete estuvo cerca de pelear en Canadá, sin embargo, por algunas cuestiones de record no quedó en cartelera, “no descarto algún día salir al extranjero a competir y representar a mi país con orgullo”.

Así también el año pasado tenía programado acudir a un Try Out a Colombia para eliminatoria de Abu Dhabi, sin embargo, a consecuencia de las repercusiones que ha traído consigo la pandemia no asistió.

A lo largo de su trayectoria deportiva ha conquistado dos campeonatos internacionales y seis campeonatos nacionales en Jiu – Jitsu, así como 45 medallas ganadas en diversos torneos, un cinturón campeón MMA y una Copa campeón del Año.

Dentro de la MMA tiene alrededor de diez años, de los cuales lleva siete años en el Jiu – Jitsu Brasileño y seis años en Muay Thai, además de practicar el boxeo y realizar acondicionamiento físico.

En los dos últimos años lleva cinco peleas ganadas al hilo, además de tener un record de 13 peleas, 11 ganadas y dos perdidas.