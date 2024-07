El guardameta Axel Quiroz jugará con el subcampeón Racing FC de Liga Premier

En plena pretemporada con el equipo Racing FC de Liga Premier Serie A del futbol mexicano se encuentra el guardameta leonés, Axel Gael Quiroz Abonce, quien ha deseado éxito a los Petroleros de Salamanca luego de ser dado a conocer que no continuará para el siguiente torneo con el equipo de la capital petrolera del bajío.

Al respecto el guardameta Axel Quiroz comentó, “ha sido una decisión que tomé junto con la directiva del Club Necaxa y creímos que era lo mejor para mí esta nueva opción”.

Y es que el canterano del Club Necaxa ha sido uno de lo varios jugadores que la temporada 2023 – 2024 llegó como refuerzo al equipo Petroleros de Salamanca en calidad de préstamo, ganándose inmediatamente la titularidad del equipo al grado de ser pieza fundamental bajo los tres palos a lo largo de la primera vuelta para que el equipo salmantino estuviera metido de lleno en la pelea por el liderato del grupo dos, además de brindar grandes partidos de preparación ante el equipo América de Primera División, así como en Torneo Internacional Premier disputado en Cancún.

Desafortunadamente hechos registrados en jornada 29, le impidieron terminar el torneo bajo los tres postes del equipo Petroleros Salamanca al ser castigado con ocho partidos de suspensión, de los cuales ha cumplido siete después de aquella visita de los “guindas” al conjunto Reboceros de la Piedad.

Axel Quiroz ya se encuentra realizando pretemporada en Veracruz con el equipo campeón de la Copa Conecta 2024, Racing FC Porto Palmeiras. / Fotos/Cortesía/@AxelQuiroz.

Actualmente el guardameta Axel Quiroz ya se encuentra en pretemporada con el campeón de la Copa Conecta 2024, esto luego de analizar con su club lo más conveniente para su futuro inmediato.

En este sentido Axel Quiroz comenta, “ya para esta nueva temporada me reporté a pretemporada con mi Club Necaxa y de ahí ya moví a Veracruz para incorporarme con Racing FC Porto Palmeiras”.

Para terminar el guardameta leones comentó, “ha sido una temporada inolvidable para mí en lo profesional y en lo personal, desde un principio sentí el gran equipo que íbamos a ser y el hambre de transcender que todos traíamos. Me llevo a Salamanca en el corazón por toda la gente que forma parte del equipo y afición, gracias a toda la directiva, cuerpo técnico y jugadores y muchas gracias a la Tóxica 68, todos formamos una gran familia y les deseo lo mejor siempre”.

Axel García Quiroz inicio su carrera en Zapateros de León de la Tercera División, luego se incorporó a las Fuerzas Básicas del Club Necaxa, donde formo parte del equipo Sub 18, Sub 20 y Sub 23, posteriormente pasó a formar parte de los Petroleros de Salamanca C FC en calidad de préstamo y ahora será parte del equipo Racing FC Porto Palmeiras.