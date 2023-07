“El Guache” de la Tinaja, representó a México en Guatemala y Venezuela

Salamanca, Gto. En el marco de sus 72 años de vida, J. Carmen Alvarado Celedón “El Guache” o “El Zabachito” la Tinaja fue homenajeado con carrera de ciclismo de ruta organiza por Presidencia Municipal de Salamanca a través de la COMUDE en coordinación con el club “RR J. P. Cycling Team” por su trayectoria deportiva, llegando a representar a México y Guanajuato en eventos nacionales e internacionales.

Al respecto “El Zabachito” o “El Guache” de la Tinaja señaló, “estoy muy agradecido con Juan Pablo del equipo de ciclismo que trae, él me ha apoyado a pesar que ya voy de salida, hay muchachos que van sobresaliendo y él los trae; estoy muy contento por esta carrera realizada a manera de reconocimiento, yo aún me estoy recuperando del Covid, cuando empezaba la pandemia estuve tres meses en cama con oxigeno día y noche, a la semana me acababa tres tanques grandes de oxígeno, él estuvo ahí con apoyo para que recibiera atención médica, fueron momentos complicados y hoy es fecha que aún no me siento bien o al 100 por ciento, sin embargo, gracias a Dios ya andamos aquí”

A ello agregó, “Yo le decía a mi padre Dios, tú sabrás si me dejas ver mañana otro nuevo día y mire aquí andamos todavía (sic)”.

Durante su juventud representó en ciclismo de ruta a México en Guatemala y Venezuela.

J. Carmen Alvarado Celedón, empezó a correr a los 19 años de edad y su gusto por el ciclismo de ruta nace por sus hermanos que lo practicaban.

En ese sentido comenta, “como a los 20 años de edad ya andaba rodando, en ese tiempo fui a representar a México en Guatemala, allá estuvimos 12 días de los cuales nueve anduve de líder y faltando tres me mandaron al cuarto lugar en la general.

“La invitación para representar a México en Guatemala surge a raíz de los buenos resultados que traía el equipo al cual pertenecía, Cortinas América de León, Guanajuato, andábamos ganando casi todo, eso nos contó mucho para que la Federación Mexicana de Ciclismo nos invitara competir ese ese país, fue casi todo el equipo completo, nada más agarramos un corredor también de este estado de Guanajuato pero que corría con un equipo de México, él era de Comonfort, los otros dos eran de San Francisco del Rincón y yo de Salamanca”, recordó “El Guache” de la Tinaja.

Así también tuvo la oportunidad de representar a México en Tachira, Venezuela en donde les fue mal.

Gracias a sus destrezas y habilidades para el ciclismo de ruta fue convocado a concentración al Comité Olímpico Mexicano para representar a México en los Juegos Olímpicos de Munich 1972, sin embargo, a su parecer hubo “dedazo” en aquel tiempo.

Por lo mismo que le hicieron, ya no atendió futuras convocatorias a concentración y mejor comenzó hacer sus propias carreras, “cuando llegaron los olímpicos de Munich Alemania vinieron a correr a Zacapu la Clásica del 15 de Septiembre, carrera que se hace cada año allá, el patrocinador me dijo no me conformó más que con que les ganes a ellos y se las gané, en aquel entonces fui bicampeón de esa carrera, algo que no cualquiera lo logra por la participación de seleccionadas provenientes del extranjero y de México”.

Así también ganó la vuelta de Veracruz, así como la carrera denominada Nuevos Valores de la Ciudad de México.

Para terminar destacó, “siento una satisfacción grandísima porque a esta carrera de homenaje han venido corredores de muchas partes del país, gracias a todos ellos por su participación”.