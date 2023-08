El futbolista Carlos Vázquez, orgullo del rancho de la Candelaria

Cuando parecía un tanto lejana la posibilidad de jugar futbol profesional ante la ausencia de este tipo de proyectos en la región, Carlos Alberto Vázquez Delgado, futbolista fresero de corazón salmantino, encontró un lugar dentro de la Liga Premier Serie A con el retorno de los Petroleros de Salamanca C FC al balompié mexicano.

Te recomendamos: Petroleros Salamanca C FC desciende peldaños en Liga Premier Serie A

A lo largo de las tres primeras jornadas ha sido titular en una de las posiciones más desgastantes sobre el terreno de juego, medio de contención.

A pesar de su inexperiencia como futbolista profesional como parte del Club Petroleros Salamanca aspirar a convertirse en el “ Hombre de Hierro” del equipo, hasta el momento ha mostrado buena hechura, no quiere desaprovechar la oportunidad, de antemano sabe que es uno de los jugadores mayores de la Liga Premier Serie A que lo obliga a no guardarse nada.

Deportes Cambian rival para semifinal al equipo Salmantina FC

Con su incorporación al Club Petroleros de Salamanca C FC, Carlos Vázquez, ha dado un paso importante en su vida como deportista, vino a la capital petrolera del bajío en busca de oportunidades y se las ha ido ganando al grado de ahora ser futbolista profesional.

El proveniente y orgullo de rancho de la candelaria del municipio de Irapuato está feliz de ser uno de los debutantes en Liga Premier Serie A, el objetivo realizar un gran torneo que lleve al equipo Petroleros de Salamanca C FC a pelear por un boleto a la liguilla y después a jugar por el campeonato de la temporada 2023 – 2024.

Y es que ese es el objetivo trazado por la directiva, pelear por el título desde esta primera temporada.

Por lo pronto, recientemente perdió el invicto con el equipo Petroleros de Salamanca C FC al caer dentro del clásico regional del bajío ante Lobos ULMX Celaya.

Al respecto comenta, “creo que hicimos un buen partido, tuvimos algunas llegadas que desgraciadamente no se concretaron y en la parte del futbol es así, no es de quien mejor juegue ni de quien lo merezca, es de quien meta el gol y prácticamente ellos antes de culminar el partido en un desborde nos hicieron el gol y se tiraron atrás como todo el partido, desgraciadamente aunque nosotros terminamos con uno más sobre el terreno de juego no pudimos meter el balón al arco rival, fue una dolorosa derrota que nos deja mucho aprendizaje, no queda de otra que seguir trabajando para mejorar en eso”.

De cara al partido de la jornada cuatro ante el equipo San Juan de Aragón del Estado de México comentó, “desde a inicio de semana se habló de lo sucedido en Celaya, es importante que concluyamos las que tengamos porque a final de cuentas podemos llegar muchas veces y no meter el balón a la portería, ningún rival es fácil, estamos trabajando para ser más certeros frente al arco”.





Para terminar señaló, “seguimos trabajando día con día, lo que queremos es estar en los primeros lugares para meternos a zona de liguilla, pedimos a la afición nos apoye, éste es un buen proyecto donde se nos irán dando las cosas”.