El futbol sólo fue el principio para meterme en otros deportes: Iker López

Cinco años como jugador profesional fueron el principio para que Iker López García se especializara en otros deportes como el crosfit, atletismo y pesas e incluso en base a estos conocimientos orienta y apoya a deportistas que practican la natación y el tenis, o cualquier otro deporte que requiera de fuerza, aspectos que trabaja en el gimnasio.

Atletas de la localidad acuden a él para recibir orientación y apoyo.

Iker López fue jugador profesional de tercera (Brujos de Juventino Rosas y Gallos Blancos de Uruapan), segunda (Petroleros de Salamanca) y entrenó en Primera “A” con Petroleros de Salamanca en la era de Víctor Rangel y Ricardo Rayas.

La posición en la cual jugó a lo largo de cinco años como profesional fue volante por izquierda, delantero e incluso de enganche.

“Mi experiencia como jugador profesional fue buena, inicié a los 14 años de edad en tercera, llegue a entrenar con jugadores en Primera A, al lado de Tiba y Regis, nunca se dio mi debut en la antesala del máximo circuito, sin embargo, en la era de Víctor Rangel y Ricardo Rayas, ambos me subían a entrenar con el primer equipo”, recuerda Iker López.

Ha preparado a deportistas provenientes de otros países en busca de una oportunidad.

Él comenzó a jugar futbol por su papá Carlos López, “a mí no me gustaba el futbol, yo quería ser luchador o boxeador, sin embargo, mi padre ex futbolista del Atlas, Valladolid y Mapaches de Salamanca, me metía desde muy chico (seis años) a los partidos, él quería que fuera jugador profesional, me animaba y felicitaba por tener buen golpeo de balón con la zurda; a raíz de mi primer campeonato en liga infantil y juvenil petrolera (nueve años), me comienza a gustar el futbol y la idea jugar profesional como mi papá (zic)”.

En su niñez formó parte del equipo Bombones que después se convirtió en Academia Filial Atlas, participando dentro de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil.

“Una vez que termina su contrato con Gallos Blancos de Uruapan tuvo la oportunidad de trabajar en Atlas de Guadalajara con el Prof. Durán, más adelante comenzó a colocar jugadores, siendo reconocido su trabajo por varios clubes con quienes actualmente puede llevar a que se prueben”, comenta el jugador ex profesional.

En futbol ha preparado talento salmantino que ha buscado ganarse un lugar dentro de un Club.

Posteriormente vinculó el futbol con otros deportes, “el futbol abarca mucho gimnasio, varios aspectos físicos, de ahí la inquietud por inclinarse a otros deportes una vez que dejo de jugar profesional”.

Actualmente cuenta con certificado para ser Director Técnico profesional avalado por FMF, entrenador profesional de pesas avalado por la WABBA Internacional y AFFEQ. Además de tener certificado avalado como entrenador personalizado por la Angelopoli de Puebla.

Recientemente preparó a la deportista Jazmín Guadalupe Vázquez Banda, quien consiguió el pase para representar a México dentro del Obstacle Course Racing (OCR) de Córdoba Argentina, evento que clasifica al mundial.

Lo anterior tras conquistar el tercer lugar en la categoría 30-39 años de la división Age Group dentro del Burden Run 2021 de San Miguel de Allende.

El Burden Run es una carrera campo traviesa de cinco o diez kilómetros en las que se tienen que superar variedad de obstáculos que ponen a prueba las aptitudes físicas del competidor, además de encontrarse actualmente preparando a Dana Morán en Bikini Fitnees.

Así también, en futbol ha preparado a Lilian Sandoval Sierra, salmantina clasificada al mundial de futbol siete y jugadores de la localidad que han ido a visorias con diversos clubs, entre los cuales destaca Julio César López Hernández quien ganó su lugar en fuerzas básicas del Club Toluca y Jannet Gutiérrez Méndez quien estuvo en Liga MX Femenil con Cruz Azul, entre otros.

De igual manera estuvo preparando a la deportista Hristy Prado, proveniente de Oregón, Estados Unidos y ha estado a prueba con diversos equipos de la Liga MX Femenil.

Para terminar señala, “el futbol solo fue el principio para meterme a otros deportes, en el gimnasio fui viendo los efectos de cómo se transforma el cuerpo, de ahí la inquietud de sumergirme en esa disciplina y después en otras más, gracias a Dios cada vez con más conocimiento”.