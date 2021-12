El formador Carlos López, un rojinegro de adopción salmantina

El futbolista ex profesional, Carlos López González, un rojinegro de adopción salmantina, desde hace 33 años radica en esta localidad, llegó al equipo Salamanca de Segunda División Profesional por petición de Chava Reyes, esto luego de haber formado parte del equipo de sus amores, el Club Atlas.

Luego de estar en el equipo Atlas formó parte del Club Valladolid.

Carlos López, debutó a los 15 años en Tercera División y a los 16 ya realizaba interescuadras con el equipo Atlas de Primera División, “a los seis años de edad inicie a jugar futbol en la calle, mi ilusión siempre fue jugar futbol profesional, eso me impulso a llegar al Atlas, mi padre me llevó con una persona que él conocía, me gustó tanto este deporte que a la fecha sigo trabajando y jugando el futbol”.

A ello agrega, “estando en Tercera División, el Pistache Torres, me empezó a subir a las reservas profesionales del Atlas para trabajar, hice dos o tres partidos contra equipos de Primera División como fue chivas y el Jalisco, de ahí fui convocado a la selección nacional de tercera división, cuando regresé surgieron algunos detalles con el nuevo entrenador, Portugal, a todos los que llegamos y sin vernos nos dijo que no quería a nadie y tuve que salir del equipo e incluso demande al club por falta de pago, me debían seis meses de salario (zic)”.

En el equipo Atlas, estuvo de 1976 a 1981, y tuvo como compañeros a Humberto Torres, al muerto Maciel, Rodolfo Velázquez, Pirulete Ávila, Mario Díaz, que jugo en cruz azul, al Puk que jugó en Tecos, Lomelí, Pepe Delgado, Pillo Herrera, el loco Morales, Brambila, Berna García, Chavarín, Aceves, Jaime Pajarito, Adrián, Sandoval, Toño Mota, Horacio López, Salgado, Kalimán Guzmán, Orlando, entre muchos otros jugadores con los cuales tuvo la suerte de participar, e incluso le tocó marcar al Tuca Ferreti, “cuando este llegó a prueba, me lo encomendaron, en aquel tiempo yo jugaba como lateral derecho y central”.

En el equipo Salamanca de Segunda División jugó bajo las órdenes de Chava Reyes.

Con el apoyo de su compañero de equipo, Manuel Cerda Canela e intervención de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), consigue le entreguen su carta y emigra al equipo Jalisco, después se va al equipo Tala, posteriormente le llaman para regresar al Altas, aunque después pasa al Valladolid Morelia, equipo que posteriormente sube con el nombre de Irapuato, ahí jugó una temporada para después volver a su casa.

“Dos días después de regresar a casa en Guadalajara, me llaman del equipo Salamanca de Segunda División por medio de Chava Reyes, para venir a jugar con ellos, llego para el primer torneo PRODE que arranco quince días después, jugamos el primer partido contra Tampico Madero, luego Pumas y después Nuevo León, ahí hice un gol con tiro desde fuera del área, el partido terminó empatado a uno, ellos traían a Manuel Manzo, Manuel Negrete, entre otros jugadores de renombre”, recordó Carlos López.

Luego de quedar campeón nacional con Selección Jalisco participó en clínica de futbol impartida por el Rey “Pelé”.

Estando en Selección Nacional de Tercera División, tuvo la oportunidad de ir al extranjero y jugar en Toulon, Francia, sin embargo, lesión sufrida le marginó de esta competencia, “son cosas que pasan, no me tocó la suerte de ir, son cosas que uno tiene que aceptar con respecto a lo que pase y lo que es el futuro de uno”.

El gusto y facultades para jugar futbol, comenzó a reflejarse en él desde los 13 años de edad al ser nombrado en Celaya en el mejor jugador a nivel nacional, así como en Degollado.

Después de experiencia registrada a nivel profesional y radicado en Salamanca, dirigió

Equipos, como Valencia y Refacciones, Termoeléctrica, Escuela de futbol Atlas Salamanca.

Como profesional jugó como lateral por derecha o central.

En la escuela de futbol Altas salamanca, ha trabajado por varias décadas con niños desde los seis a quince años de edad “tanto en uno y otros equipos con la satisfacción de ver crecer a los muchachos y participar en su formación como chamacos de bien, eso me llena de alegría, además verlos con sus carreras profesionales”.

A lo largo de ese tiempo, impulsó jugadores a equipos de tercera y segunda, junto con su hijo Carlos Alberto López García, entrenador con quien dirigió en Juventino Rosas y equipos salmantinos.

En Salamanca impulsó la Academia o Escuela de Futbol Atlas.

Así también, trabajo para Selección de Estrellas de Hoy y Siempre que traía Gamadiel Ramírez Santamaria, ex jugador del Atlas y de la Selección Nacional.

“Mi experiencia dentro del deporte ha sido bonita al margen de asuntos o problemas extra futbol, ahora solo me interesa que los niños trabajen, hagan su vida como deben de hacerla, limpiamente”, acotó Carlos López.

De igual manera fue campeón nacional con Selección Jalisco y Escuela Atlas Salamanca, participó en clínica deportiva impartida a todos ellos por el astro brasileiro Pelé en el Estadio Jalisco.

Para su hijo, Iker López, “su papá es uno de los mejores formadores de talento que ha conocido y mejores seres humanos, es un ejemplo constante, difícil de igualar o superar”.

Al lado de su hijo Iker López, ha impulsado a probarse en equipos de tercera o segunda a jovencitos de la localidad.

Con respeto a la serie final que disputa el equipo de sus amores y el Club León, Carlos López manifiesta, “es una cosa muy bonita para la afición rojinegra que el Atlas este en la final y más bonito sería que se coronara campeón, daría una gran satisfacción a toda esa gente que ha apoyado al equipo durante muchos años, después de 70 años llegar a obtener el título sería grandioso”.

Para terminar dejo entrever la ilusión que tiene para que el equipo Atlas del cual formó parte de 1976 a 1981 alcance su segundo título de liga dentro del máximo circuito del futbol mexicano.

Y es que el equipo Atlas desde el 22 de Abril de 1951, fecha en el que ganó su último y único título, se encuentra en la final del Torneo Apertura 2021, esta noche el desenlace en el partido de vuelta.