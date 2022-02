El colombiano Yuriel Prado, por su tercer título con Oro Querétaro

Sacar el triunfo en tiempo reglamentario y evitar llevar el juego a los penaltis, es el objetivo que tiene el equipo Deportivo Oro La Piedad Querétaro para el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Aniversario 40 de Los Soles.

En juego de ida de los cuartos de final estuvo a nada de registrar la cuarta anotación para Oro Querétaro.

Al respecto, el colombiano, Yuriel Prado, jugador ex profesional del equipo Deportivo Oro La Piedad Querétaro señaló, “para el partido de vuelta esperamos poder sacar el triunfo y evitar llevar el juego a los penaltis, contamos con un equipo unido, esto nos hace diferentes al resto, es un plus, así como la afición, somos un equipo guerrero”.

El colombiano, Yuriel Prado, lleva cuatro torneos de los Soles que disputa con el equipo Deportivo Oro Querétaro, “llevo cuatro ediciones, he sido campeón con Oro Querétaro en dos ocasiones, previo a ello nos tocó perder en penaltis una final y después vino el bicampeonato”.

El parcita, juega como delantero o extremo, en el juego de ida de los cuartos de final y tras ingresar de cambio, marcó el gol con el cual Deportivo Oro Querétaro se llevó los tres puntos del campo Loma de Flores.

En ese sentido externa, “los cambios son para dar un plus cuando los partidos están un poco enredados, afortunadamente me tocó meter el gol de la victoria, esto significa mucho para mí porque traía una sequía de goles que me preocupaba demasiado y hacerlos en este momento es tan importante, me pone muy feliz”.

Como jugador profesional estuvo en dos equipos de Colombia, mientras que en México jugó para Coyotes de Tlaxcala y Potros de UAEM de Toluca.

Ahora, dentro del Torneo de Los Soles busca su tercer título con el equipo Oro La Piedad Querétaro, escuadra que en cuartos de final ganó el partido de ida tres goles a dos con anotación del cafetalero.