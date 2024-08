El Bronco Herrera, toda una vida dedicada al deporte en Salamanca

Poco más de tres décadas son las que enmarcan la vida deportiva de Luis Enrique Herrera Peña, conocido como El Bronco, quien actualmente es instructor de Crossfit, Artes Marciales Mixtas (MMA), Jiu Jitsu y box en Salamanca.

El Bronco Herrera, desde los tres años, se encuentra ligado al deporte, gracias a su familia dedicada al deporte olímpico del Tae Kwondo, arte marcial que comenzó a practicar desde pequeño, luego de recibir de regalo por el Día del Niño un uniforme de esta disciplina deportiva, en donde en algún momento llegó a ser campeón de torneo internacional celebrado en Houston, Texas Estados Unidos.

A nivel profesional participó en peleas de Artes Marciales Mixtas, además de jugar para varios equipos de futbol profesional como Irapuato, Necaxa, Petroleros de Salamanca y Reboceros de La Piedad.

“Dentro del futbol estaba en una escuela filial del Morelia, de ahí me llevaron a visorias con el equipo Irapuato, Francisco Taboada y Víctor Saavedra me escogieron para ser parte del equipo de segunda división, de ahí me vieron aquí en Salamanca y recibí la invitación para ser parte del equipo Petroleros; aquí me tocó la etapa de Segunda División y equipo de Primera A, vivimos aquella final del Torneo Apertura 2006 contra Puebla, luego vendieron la franquicia a La Piedad y nos mandaron a varios para allá, ahí terminé mi carrera como futbolista profesional y fue entonces que decidí meterme a estudiar a la FIMEE”, recordó El Bronco Herrera.

A lo largo de su trayectoria como futbolista profesional jugó como carrilero por izquierdo e incluso metió algunas anotaciones con La Piedad y como parte del equipo Petroleros de Salamanca.

Deportes José Adrián “La Roka” Juárez mentalizado en ganar, cumple sobre la báscula

En ese entonces, además de jugar futbol, no dejó de practicar el Tae Kwon Do, en donde ganó el campeonato internacional en Houston y alcanzó el grado de Cinta Negra Tercer Dan.

Como peleador profesional de MMA, registró alrededor de 20 peleas, además de aprender a boxear y dominar diversas técnicas de Jit Jitsu, siendo en esta última disciplina deportiva donde alcanzó un campeonato nacional.

“Uno de mis sueños era llegar a pelear en una jaula de MMA, en octágono, gracias a Dios recibí la oportunidad de ser peleador profesional, a nivel internacional me tocó enfrentar a un brasileño, un guatemalteco, un colombiano y un venezolano”.

El Bronco, quien también es egresado de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de Gestión Empresarial y además fue nominado en su momento al Premio Municipal del Deporte, desde hace 14 años fundó el gimnasio “Broncos”, donde además de compartir sus conocimientos y experiencias de los deportes que domina, se ha ido adaptando a nuevos sistemas de entrenamiento y nuevos deportes como el Crossfit y para ello ha acudido a entrenamientos a Houston, Los Ángeles y Chicago e incluso también a prácticas de MMA fuera del país.

“Algo que me motiva mucho ha sido mi familia, desde chico siempre mi papá y mamá me inculcaron el amor por el deporte y hoy en día mis hijas”, destacó Kike Herrera.

Desde hace tres años, el equipo Broncos de Crossfit se ha caracterizado por participar en competencias a nivel estatal y nacional, obteniendo por lo regular primeros lugares en sus diversos niveles (principiantes, intermedios y avanzados).

Actualmente, El Bronco Herrera se recupera de segunda intervención quirúrgica de la mano, esto luego de aquella pelea de box amateur alusiva al 86 aniversario de la Expropiación Petrolera, donde el combate tuvo que detenerse, a consecuencia de lesión sufrida en la mano por ruptura del radio.

Deportes Arte Marcialistas salmantinos realizan pre fogueos de cara a Rodas, Grecia 2024

“Me quitaron la placa y me pusieron otra, soldó mal la placa en el hueso, porque el músculo le ganó a la placa, pero ya estoy en recuperación, he estado entrenando en lo que puedo, dando clases y enfocado en los muchachos”, destacó.

Y para terminar comentó: “seguimos haciendo deporte a pesar de las lesiones, no importa si caemos, hay que levantarnos, no pasa nada, hay que seguir adelante, siempre con la cara en alto”.