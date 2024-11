Eduardo Flores, salmantino artemarcialista de vocación y activador físico por pasión

Con 40 años dentro de las Artes Marciales, el mundialista salmantino Eduardo Flores Gómez, “Lalo Lamakele Malama”, desde hace poco más de una década fomenta estilos de vida saludable en eventos masivos como activador físico de la Comisión de Cultura Física y Deporte (CODE) del estado de Guanajuato, recientemente formó parte del elenco principal que activó a más de dos mil participantes en la carrera Mazda Ekiden 2024.

El medallista en Galgary, Canadá 2023 y Rodas, Grecia 2024 manifestó que dentro del área laboral después de lo que son las Artes Marciales, como licenciado en Educación Física se ha dedicado a realizar activaciones físicas en eventos masivos, otro de sus trabajos a los cuales se dedica por herencia de su señor padre, el legendario artemarcialista, Ignacio Flores Mariano.

Con sus rutinas recreativas da a conocer importancia de la activación física

“En el tema de la activaciones físicas me inicié en el 2012, cuando entré a trabajar a la Secretaria de Salud a raíz del acuerdo nacional de salud de alimentación, era cuando México empezó a ocupar los primero lugares en sobrepeso y obesidad, se me da el nombramiento de activador físico, ahora si que al paso del tiempo he ido agarrando experiencia en esta rama de la activación física en la cual día a día me ha hecho sobre salir y gracias a Dios elegido como parte del elenco principal por las estratega pedagógicas que utilizo para activar a las personas, actualmente en el estado de Guanajuato como parte de la CODE”, destacó el medallista de plata y bronce a nivel mundial.

Previo a la carrera Mazda Ekiden 2024, Eduardo Flores, fue el encargado de abrir el evento con una rutina muy recreativa, activó físicamente a los participantes para poder dar inicio a la carrera, “lo principal es fomentar estilos de vida saludable, dar a conocer la importancia de la activación física en todos los ámbitos, en el área física y mental también, en la prevención de enfermedades de riesgo cardiovascular, y sobre todo convivir y buscar la socialización entre todas las personas”.

Para ello, el mundialista salmantino combina la disciplina pedagógica de la educación física con actividades recreativas y dinámicas musicalizadas en las que socialicen todos los participantes.

A nivel mundial ha comenzado a destacar el artemarcialista salmantino Eduardo Flores / Fotos: Cortesía / Eduardo Flores.

La presencia del mundialista salmantino no pasó desapercibida para los cientos de participantes dentro de la carrera Mazda Ekiden, ya que muchos de ellos se acercaron a él para reconocer su talento dentro de las Artes Marciales.

A ello agregó, “se está cumpliendo el objetivo más allá de ser un campeón mundial, es ser un referente y ejemplo a seguir para la juventud y sociedad salmantina”.

Busca patrocinadores para mundial de Alemania 2025

Así también destacó, “y ahora sí qué mediante de este tipo de trabajo pueda buscar la forma de encontrar nuevos patrocinadores para el siguiente mundial que será en Alemania 2025”.

Enfatizó, “luego del mundial de Rodas, Grecia, cerré mi actividad anual en materia de competencias, por ahí estuve en un evento de artes marciales realizado en Aguascalientes como parte de mi recuperación, solo para desestresarme, participé en modalidad de formas e incluso llevé a uno de mis alumnos a competir; ahora lo que sigue es preparar a los chicos para sus evaluaciones de diciembre e iniciar actividades entrando el año (sic)”.

Como parte de su actividad vinculada a las artes marciales tendrá una gira de seminarios por todo el estado, empezando con Tarimoro, Valle de Santiago, Celaya, Irapuato, Apaseo, San Francisco del Rincón, entre muchos otros.

Así también destacó, “ahorita va a ser cuestión de retroalimentar, corregir los errores cometidos en Grecia y entrando el año empezar a competir para poder de cierta forma pulir, aplicar y tecnificar todas las nuevas estrategias con las que vayamos a reafirmar nuestro lugar en Alemania (sic)”.

Y es que gracias a resultado obtenido en Rodas, Grecia, Eduardo Flores, ha dado un paso importante para el campeonato de Alemania 2025, aunque para ello tendrá que refrendar el lugar dentro del torneo nacional de Artes Marciales 2025.

Por lo pronto en materia de competencia de alto rendimiento se encuentra enfocado en la recuperación de las lesiones que acarreó el reciente mundial, “esta vez si llegamos un poco más lastimados puesto que la competencia estuvo fuerte, fueron cerca de 2 mil 182 competidores de 23 países de todo el mundo, esta vez la eliminatoria estuvo pesada”.

Eduardo Flores ha comenzado a destacar a nivel mundial

Como parte de la delegación mexicana de Artes Marciales, Eduardo Flores, en Rodas, Grecia 2024 cosechó medalla de plata en modalidad Kata Tradicional Kenpo Polinesio, además presea de bronce en Light Contact.

Así también, ha sido medallista de bronce en modalidad Kata Tradicional Kenpo Polinesio dentro del campeonato mundial de Calgary, Canadá 2023.