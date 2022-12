Edu Ornelas con instinto goleador en Transportes Salamanca

El arranque de la segunda vuelta de la edición 41 del Torneo de Los Soles despertó el instinto goleador que ha acompañado desde su niñez al futbolista Edu Ornelas, en esta ocasión siendo lateral se mandó un golazo tras ganar un rebote y sacar escopetazo con el cual colaboró en la victoria del equipo Transportes Salamanca ante Irapuato Arcco.

Hace poco más de un año, Edu Ornelas festejaba el campeonato y ascenso con el Club Irapuato de la Liga Premier, sin embargo, en carne propia vivió el hecho que el objetivo alcanzado en lo deportivo no se diera para el equipo de su ciudad por problemas extra cancha.

Actualmente Edu Ornelas se encuentra disfrutando de su tercer torneo de Los Soles donde ya le tocó protagonizar una final con el equipo Irapuato La Ortiga, misma que pierde ni más ni menos ante Transportes Salamanca, equipo para el cual actualmente juega como refuerzo.

En jornada seis de la edición 41 del Torneo de Los Soles, Edú Ornelas anotó su primer gol con Transportes Salamanca, escuadra en la cual actualmente juega como lateral, posición que comenzó a jugar en el Club Irapuato, anteriormente y desde pequeño jugó como delantero e incluso en equipos como Celaya de Tercera División y Mineros de Zacatecas.

En relación a la victoria y gol registrado en jornada seis del torneo de Los Soles comenta que, “antes que nada feliz por el triunfo, teníamos que tener una victoria contundente, nos sirve de mucho para el torneo y los ánimos; gracias a Dios salió la anotación, contento por marcar, ayudar al equipo y aportar para obtener este triunfo, que mejor contra Irapuato en un clásico, sabemos de la importancia del partido y rivalidad que hay, y aunque sea un equipo de mi ciudad, ahorita estoy defendiendo los colores de Transportes Salamanca, contento orgulloso de este equipo y haber sacado los puntos para nosotros”.

Al hablar sobre la anotación registrada comentó que, “la jugada quedó ahí, cuando gané el rebote dije de aquí es, soy delantero, la mayor parte del tiempo he sido delantero, cuando la tuve ahí instintivamente más o menos se dónde está la portería, gracias a Dios salió la jugada y fue el gol”.

Así también recordó, “luego de jugar en Celaya de tercera división y Club Mineros de Zacatecas llego al equipo profesional de mi ciudad, al profe le gusto mi ímpetu, garra e intensidad y me dijo le gustaba de lateral y desde ahí comencé a jugar en esta posición, con todo gusto lo hago donde el equipo me requiera o donde me necesiten, sin ningún problema”.

Enfatizó, “jugar de titular no ha sido fácil porque todo el equipo tiene la capacidad, hay un gran grupo de compañeros, entonces contento de estar aquí y defender a muerte los colores y playera de Transportes Salamanca” (sic).

Edú Ornelas trae el gusto y amor por el futbol desde pequeño, “desde pequeño lo jugaba en la calle, un tiempo practiqué Tae Kwon Do y de la nada surgió la oportunidad de estar en una escuelita de futbol, ahí me enamoré perdidamente del futbol. Le tomé ese amor y cariño, ya como a los doce años comencé pensar en algo más, que sí podía llegar a hacerlo y gracias a Dios se dio, tal vez no llegue a donde yo quería, pero para mí fue muy importante cumplir muchas metas en mi vida, hubo muchos sacrificios, ahora satisfecho porque por ganas y por mí no haya quedado, ha sido la experiencia más bonita en mi vida, dio madurez y me permitió conocer más personas, así como las muchas facetas del futbol que no conocía antes.

Para terminar, agradeció a toda la gente que está al pendiente y acude apoyar al equipo en el Estadio “El Molinito”.