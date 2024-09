Edu Ornelas con instinto goleador, asume responsabilidad como refuerzo

Como anillo al dedo ha caído la contratación del jugador Juan Eduardo Ornelas Araujo para el equipo Petroleros Salamanca C FC de la Liga Premier Serie A, en tres jornadas ha marcado igual número de anotaciones, asume responsabilidad que tiene como refuerzo y delantero, y aunque inicialmente lesión le llevó a separarse del equipo de cara a la Copa Guanajuato Grandeza de México disputada previo al arranque del torneo Apertura 2024, sin embargo, una nueva invitación por parte del estratega salmantino, Andrés Garza, le llevó a reincorporarse semana y media antes de arrancar el presente certamen donde ahora figura dentro de la tabla de goleo, además de entregar puntos importantes al cuadro de la capital petrolera del bajío.

Semana y media antes de arrancar torneo se incorporó al equipo

Al respecto Edú Ornelas comenta, “se dio la oportunidad de platicar con el Profe Garza, me dio la oportunidad, después vino una lesión que tuve en el quinto y ahí me separé del equipo cuando fue la Copa Guanajuato, después de ahí ellos siguieron entrenando mientras que yo me atendí y ya para la última semana, el profe Garza se volvió a comunicar conmigo, me dijo le hacia falta un delantero, platicamos, acordamos y llegué al equipo”.

Con respeto al arranque registrado por el equipo Petroleros de Salamanca dentro del Torneo Apertura 2024 comentó, “la primera fecha fue complicada porque el equipo venia trabajando bien y en la ultima semana y media previo al inicio nos integramos varios elementos, creo nos costó un poco de trabajo el acoplarnos, no se hizo mal partido y sobre eso corregimos errores y aspectos que no estuvieron bien, ahora todo el plantel se encuentra mejor en lo colectivo, gracias a Dios hemos podido sumar dos victorias consecutivas y con ello seis puntos que han sido muy importantes para nosotros, creo el plantel sea consolidado, tenemos muy buenos jugadores, tanto nuevos como experimentados y gracias a Dios han salido las cosas en base del esfuerzo y trabajo realizado por el cuerpo técnico y de nosotros como jugadores que tratamos las cosas salgan de la mejor manera”.

En el rubro individual y colectivo espera marcar diferencia

En cuanto a las tres anotaciones que ha registrado en las dos últimas jornadas comentó, “han sido muy importantes esos goles, porque para mí este torneo es una revancha en la cuestión profesional, después de varios torneos jugados profesionalmente, todos han sido muy importantes y valiosos porque ha sido mucho tiempo de esfuerzo, sacrificio, trabajo duro e intentar hacer las cosas bien, gracias a Dios se me ha dado meterlos y ayudar al equipo con anotaciones, han sido triunfos muy importantes”.

A ello agregó, “las anotaciones son dedicadas a Dios que siempre ha estado conmigo, que nos deja hacer lo que más nos gusta como es jugar futbol a nivel profesional, para mi familia, mi novia y la gente que me apoya y está ahí apoyando al equipo, han sido muy importantes y especiales en mi carrera”.

Así también el goleador del equipo Petroleros Salamanca destacó, “el equipo se encuentra encarrilado, creo nos vamos a ir embalando, hay buen plantel y espero las cosas nos sigan saliendo de la mejor manera”.

Con respecto a su contratación como jugador mayor y refuerzo destacó, “en el aspecto de la ofensiva creo que llevo la mayor parte de esa responsabilidad a final de cuentas soy el delantero quien debe marcar la diferencia por ser refuerzo y ser mayor, entonces creo que llevo mucha responsabilidad al igual que mis demás compañeros de tratar de hacerme llegar balones y tener un buen juego grupal que nos haga macar la diferencia, mientras el equipo gane y marche bien yo estoy contento, como dicen, el delantero vive del gol quiero meter la mayor cantidad de goles que sea posible, pero primero veo por el equipo antes que en lo personal, quiero que al equipo le vaya bien y si me toca contribuir con asistencias, corriendo o haciendo esfuerzos con gusto lo voy hacer (sic)”.

Destaca como goleador de los Petroleros con tres anotaciones

La carrera deportiva profesional de Edu Ornelas se encuentra enmarcada por equipos de Tercera División, Segunda División de la Serie B, además de ser campeón con Irapuato en Segunda División de la Serie A, aunque ha sido con Petroleros de Salamanca con quien ha marcado sus primeras anotaciones dentro de esta rama del futbol mexicano profesional.

“Estuve con Irapuato cuando fue campeón de la serie A, además de jugar el torneo anterior con ellos, estuve alineando como central, posición más complicada al menos para meter gol, ahora estoy en mi colocación natural de delantero, creo estoy haciendo las cosas bien”, acotó Edú Ornelas.

Con respecto a como se siente en este regreso a la capital petrolera del bajío donde llegó a formar parte de varios equipos a nivel amateur dentro del Torneo de Los Soles señaló, “la verdad este regreso ha sido muy bonito, la gente me ha tratado muy bien, me han recibido de la mejor manera, a final de cuentas voy hablar con mi trabajo dentro de la cancha para que la gente esté contenta y apoye tanto a mí como al equipo, les puedo decir que vamos a dejar todo por esta playera que es la que nos toca vestir el día de hoy, tenemos un buen plantel y cuerpo técnico que nos ayuda en el día a día, espero las cosas marche bien y sigamos por el buen camino que llevamos hasta ahora”.