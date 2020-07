Edhit Silva, Orgullo Salmantino en Levantamiento de Pesas

A lo largo de media década, la atleta salmantina Edhit Monserrat Silva Vázquez de la comunidad de Valtierrilla fue el orgullo de la localidad al cosechar en la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas grandes logros a nivel nacional y continental, en esta última como seleccionada nacional Infantil, Sub 17 y Sub 20.

Edhit Silva siendo adolescente comenzó a practicar la halterofilia en la comunidad de Valtierrilla, “a los trece años, comencé a ir al gimnasio, ahí vi que otros compañeros estaban entrenando y como mi tío (Jesús Sánchez) es el entrenador, él me invito y de ahí comencé a entrenar (zic)”.

En ese mismo año, Edhit Silva participó en su primera competencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco donde obtuvo el primer lugar en las tres modalidades (arranque, envión y total).

En el 2004 compitió en su primera Olimpiada Nacional en el estado de Sonora quedando en segundo lugar por peso corporal, “en la competencia la chica del primer lugar y yo empatamos pero ella tenía menos peso corporal”.

Una Olimpiada Nacional donde la atleta salmantina debía competir en una categoría más baja en cuanto al peso corporal, pero por los nervios de que era su primer nacional subió de peso y entonces tuvo que competir en la siguiente categoría, “me sentí muy mal porque quedé en segundo lugar y más porque fue por lo de mi peso, entonces en ese momento me propuse que no iba a perder otro nacional y gracias a Dios y al trabajo así fue”.

Gracias a la exhibición dada en su primera Olimpiada Nacional fue invitada a participar en campamentos nacionales, es decir, entrenamientos con el equipo nacional de halterofilia.

La era dorada de Edhit Silva en Olimpiadas Nacionales comenzó a escribirse en 2005 en Campeche donde obtuvo el primer lugar, 2006 en Tlaxcala primer lugar, 2007 en Huatulco primer lugar, 2008 en Nuevo León primer lugar y 2010 en Guadalajara en primer lugar.

Al respecto comenta, “del 2005 al 2010 obtuve el primer lugar en Olimpiada Nacional, representa todo el trabajo, sacrificio, esfuerzo que todo atleta debe poner en cada uno de sus entrenamientos, así como también representó el apoyo principalmente de mi familia, entrenadores, compañeros de equipo y de los centros que apoyan al deporte”.

Así también en 2004 tuvo su primer panamericano infantil en el estado de Querétaro, “me dio mucho orgullo primero que nada ser yo quien representó al país, obtuve el primer lugar en las tres modalidades y el trofeo de la mejor levantadora de la rama femenil, fue muy emocionante”.

Para el año 2007 asistió a su segundo panamericano, en esta ocasión, categoría Sub 17 con sede Ecuador, obteniendo el segundo lugar en las tres modalidades, “en Guayaquil Ecuador fue mi primera competencia fuera del país donde obtuve el segundo lugar en las tres modalidades, la experiencia fue un momento de nervios cuando me dijeron que yo iba a esa competencia, pues el hecho de viajar fuera del país me hacía sentir algo nerviosa pero la competencia la sentí muy bien, tranquila, dando un gran esfuerzo”.

En el año 2008 tuvo su tercer panamericano, ahora en la categoría Sub 20 con sede Venezuela, “una competencia donde obtuve el primer lugar en modalidad de arranque, segundo lugar en envión y total”.

A ello agregó, “forme parte del equipo nacional a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio, se realizaban varios campamentos en diferentes estados y principalmente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en la Ciudad de México”.

Además destacó, “fueron momentos donde me daba cuenta de cuanto era lo que valía todo el trabajo, sacrificio y esfuerzo que hacía (zic)”.

En el 2010, año de su retiro participó dentro de selectivo en Guadalajara para los Juegos Panamericanos que fueron ese mismo estado, quedando en cuarto lugar, tenía poco que había regresado a entrenar.

Al respecto recuerda, “en 2009 hice una pausa porque tuve a mi hijo, regresé a entrenar en 2010 y en este año es cuando decido retirarme para dedicarme completamente a mi hijo y esposo”.

A lo largo de todos estos años siempre tuvo en mente alcanzar todos estos logros, sin embargo, nunca imaginó que los pudiera cumplir a pesar de las lesiones e incluso malos deseos de algunos de sus compañeros, “la mentalidad de un atleta deber ser más grande que esas cosas, eso lo aprendí de mis instructores como Jesús Sánchez, Víctor Hechavarria y Raúl Norat”.

Para terminar subrayó, “me da mucho gusto que se sigue trabajando y que Valtierrilla es un referente para el estado, tiene muy buenos atletas y es muy bueno que el estado esté al pendiente de Valtierrilla”.