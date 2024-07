Dulce Gabriela Lara, la salmantina que quiere volver a representar a México en natación

Con el firme propósito de bajar sus tiempos, seguir dando resultados y el deseo de volver a representar a México dentro de la natación, la deportista salmantina, Dulce Gabriela Lara Rodríguez, entrena a diario como parte del equipo Orcas, sabe de la exigencia y complicado que resulta alcanzar las marcas requeridas, sin embargo, las competencias y los entrenamientos son ya parte de su vida.

Dulce Gabriela Lara practica la natación desde pequeña por prescripción médica de su pediatra, sin embargo, gracias a facultades desarrolladas, comenzó a competir hasta lograr representar a México dentro del campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil (CCCAN 2022), además de ser constante medallista dentro de los Juegos Conade.

“Tengo 10 años dentro de esta disciplina deportiva, inicié a practicar por recreación, después me gustó, tengo grandes amistades y gratas experiencias en la natación”, comentó en entrevista.

Cuando comenzó a practicar la natación, Dulce Gabriela Lara también practicaba ballet y hawaiano, entonces tuvo que tomar una decisión de la cual dice no arrepentirse, dado que ha encontrado dentro de este deporte acuático la oportunidad de representar a México en CCCAN 2022, con sede Barbados, y al estado de Guanajuato dentro los Juegos Conade, sin olvidar los torneos cortos y largos donde ha participado, siempre con buenos resultados.

Conforme ha ido creciendo, se ha dado cuenta que la exigencia es mayor, las competencias son duras, de ahí por lo cual busca un balance o el mayor equilibrio posible.

“No ha sido fácil lograr ese equilibrio, a veces uno debe sacrificar cosas, pero al final es mi decisión, esto es algo que me gusta, he tratado de no dejarlo porque también esto es parte importante de mi vida”, destacó Dulce Gabriela Lara.

La nadadora salmantina comenzó a destacar a partir del año 2019 al posicionarse como máxima y absoluta medallista en campeonatos estatales y nacionales, siendo considerada nadadora de clase Elite y clase B.

Para el 2020 se mantuvo en el lugar número uno del ranking nacional en la prueba 100 y 200 mariposa.

Así también, dio las marcas para representar al país dentro del CCCAN 2020 de Bahamas, evento que en aquella ocasión fue cancelado por el tema de la pandemia causada por el Covid -19.

En sus primeros Juegos Conade, la nadadora salmantina ganó dos medallas de plata (4x100 metros relevo combinados) y una de presea de bronce (200 metros mariposa).

Posteriormente, una vez más dio las marcas para el CCCAN, a realizarse ahora en Barbados 2022, competencia en la cual la seleccionada nacional buscó instalarse en las finales, sin embargo, el objetivo no se dio, aunque el aprendizaje y experiencia ganada fue invaluable para ella.

En el 2023, la nadadora salmantina se colgó medalla de plata para Guanajuato en la prueba de relevos combinado 4x100 m de los Juegos Nacionales Conade.

Y en los recientes Juegos Conade 2024, la nadadora salmantina una vez más se colgó medalla de plata para Guanajuato, ahora en la prueba 4x100 m libres.

A lo largo de una década de trayectoria deportiva, también ha ganado Torneos de Fogueos, Campeonatos Nacionales Curso Largo y Curso Corto, así como el nacional ANV y el nacional de categorías menores, estas dos últimas en la categoría 10 años.

La nadadora salmantina mantiene intacta la ilusión de volver a representar a México y para ello sigue trabajando como parte del equipo ORCAS.