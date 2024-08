Duelo en la cumbre de la Liga de softbol femenil petrolera

En duelo de novenas punteras de la Liga de Softbol Femenil Petrolera, el líder Sardinas enfrentará dentro de la jornada siete al sublíder Ángeles, duelo programado para jugarse este domingo a partir de las 11 horas en el campo Corres Innes.

De ser favorable las condiciones climatológicas y encontrarse en buen estado el diamante petrolero, este domingo se jugará atractivo duelo donde la novena Sardinas de las hermanas Granados Quintanilla expondrán el liderato ante el ex campeón Ángeles.

A lo largo del presente certamen las provenientes de la comunidad de Sardinas no han soltado el liderato, se encuentran de manteles largos por el 15 aniversario de su fundación, motivo suficiente para encontrarse realizando un extraordinario torneo en lo que ha sido su reagrupación como equipo.

De ser favorable condiciones climatológicas y estado de los campos, se juega este domingo jornada siete en liga del softbol femenil petrolera. / Fotos/Miguel Manjarrez

Y es que la novena Sardinas a partir del presente torneo ha vuelto a la actividad deportiva, esto luego de pausa realizada desde la pandemia causada por el Covid – 19, ahora se han reagrupado y con ello buscando volver a una final.

Previo a la Pandemia, la novena Sardinas se caracterizó por ser un equipo protagonista como lo está haciendo ahora e incluso llegó a disputar tres finales consecutivas, alcanzando el bicampeonato en calidad de invictas para después ceder el título ante una de las novenas ausentes en el presente certamen, el equipo de Monarcas que llegó a disputar cuatro finales en fila.

Sin embargo, de dichas novenas, ha sido el equipo de Ángeles quien más recientemente ha disputado una final y la ganó, lo hizo hace dos torneos coronándose campeón.

En lo que será la jornada siete del softbol femenil petrolero, la actividad deportiva se va a desarrollar con los siguientes duelos en el campo Corres Innes: 09: horas Panteras vs Astros, 11: 00 Sardinas vs Ángeles y a las 13: 00 horas Piratas vs Guerreras.

Mientras tanto en el campo Ramón Milantoni se enfrenta: 09: 00 horas Nuevos Talentos vs Tennese y a las 11: 00 Gacelas vs Yankees.