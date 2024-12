Donovan “Lobito” Barrera se abre camino a nivel de futbol profesional

Desde hace tres temporadas, Donovan Alexandro Barrera López, conocido como “El Lobito”, ha buscado abrirse camino a nivel de futbol profesional, pues sueña con escalar divisiones y llegar al máximo circuito del futbol mexicano.

Por lo pronto, el jugador guanajuatense de origen salmantino forma parte del equipo Cañada CTM Futbol Club de AR Aquivaldo Mosquera, de la Liga Tercera División Profesional (TDP), escuadra con la cual no solo se adueñó de la titularidad, sino además ejerce su liderazgo y don de mando en calidad de capitán.

“Estoy muy contento por el proceso que me encuentro teniendo, en esta temporada me ha tocado ser capitán del equipo, es algo que me tiene muy orgulloso, es un logro muy importante para mí, reflejo de todo el esfuerzo realizado, creo me ha ido muy bien y es lo que me ha dado para mantenerme en esa forma”.

Gracias a su liderazgo y don de mando se la confiando al jugador salmantino la capitanía de su equipo en Liga TDP. / Gráfica: Cortesía / @AR Aquivaldo Mosquera

Actualmente con el equipo Cañada CTM Futbol Club de AR Aquivaldo Mosquera se encuentra buscando los resultados en colectivo.

“No empezamos de la mejor manera, pero seguimos trabajando día con día, esperamos avanzar y subir en la tabla de posiciones y poder meternos a la liguilla para enfrentar a lo mejor de esta liga”.

A lo largo de su naciente trayectoria deportiva, Donovan “El Lobito” Barrera ha sido parte de equipos como Cobach de Chiapas, Correcaminos de Tequisquiapan y actualmente Cañada CTM Futbol Club de AR Aquivaldo Mosquera.

Donovan “Lobito” Barrera juega como volante, lateral o contención y aunque aún no se le da anotar gol con este equipo, aunque dentro de la Liga TDP ya lo hizo con el equipo Correcaminos de Tequisquiapan.

El futbolista salmantino, Donovan “Lobito” Barrera, se abre camino en futbol profesional.

Recientemente fue factor importante en el triunfo de su equipo Cañada CTM Futbol Club de AR Aquivaldo Mosquera, concedió dos asistencias de gol en triunfo de tres goles por uno ante Inter Querétaro.

De cara al cierre de la primera vuelta dentro del grupo 10 de la Liga TDP, el equipo Cañada CTM Futbol Club de AR Aquivaldo Mosquera tendrá como rivales a San Juan del Río y Estudiantes Querétaro, escuadras ante las cuales buscará cerrar bien el año 2024.

El multifuncional jugador salmantino desde la presente temporada 2024 – 2025, forma parte de esta escuadra anteriormente llamada, Delegón Cadereyta.

Donovan “El Lobito” Barrera se caracteriza por ser un jugador con liderazgo, velocidad, potencia y pases acertados.