Donovan Carrillo quiere impulsar los deportes de invierno en Guanajuato

León, Guanajuato.- Donovan Carrillo, flamante ganador del Premio Estatal del Deporte 2022 sabe que este reconocimiento es la llave que puede abrir el impulso de los deportes de invierno en Guanajuato, entidad a la que comenzó a representar a partir de este 2022.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El patinador mexicano regresó al país tras competir en Massachussets en el ISU Grand Prix, certamen en el que logró la posición 12. Luego participó en una gala en Nueva York donde recibió el premio “Will Sears” por su persistencia y pasión en la disciplina, ambos eventos celebrados en octubre.

Fue justamente durante su estancia en Estados Unidos que Carrillo Suazo se enteró que le había otorgado el Premio Estatal del Deporte 2022 por parte de la Comisión de Deporte del Estado CODE Guanajuato.

“No lo esperaba, me emocionó mucho tener este reconocimiento (PED) porque ayuda y motiva no solamente a mi como deportista sino a muchos atletas más para que vean que es posible, que el reconocimiento no seda de un día para otro, pero eventualmente va a llegar mientras uno sea perseverante, disciplinado y constante en lo que haga”, comentó Donovan Carrillo para El Sol de León.

Pese a ser originario de Jalisco, el atleta reconoció que a partir de 2022 representa a Guanajuato: “Estoy muy contento, después de mi participación Juegos Olímpicos llevo esta temporada 2022 compitiendo por Guanajuato, también he tenido buena relación con CODE Jalisco, no se puede representar a los dos estados, pero busco sumar a los dos estados en la preparación y todo lo que conlleva el entrenamiento, lejos de dividir se trata de sumar”.

Siendo una figura del patinaje sobre hielo en México, el deportista de 22 años busca inspirar a niños y jóvenes de la entidad para que incursionen en los deportes de invierno.

“Poco a poco se ha visto más atención en los deportes de invierno, siempre he buscado que todas mis participaciones ayuden a que siga creciendo y que cada vez seamos más lo que formemos parte de esta comunidad, sin duda que el patinaje sobre hielo crecerá en Guanajuato”, añadió Carrillo Suazo.

El pupilo de Gregorio Núñez tiene en puerta su asistencia en la Copa Santa Claus a desarrollarse del 25 de noviembre al 5 de diciembre en Budapest, Hungría. Luego inicia el 2023 con otro evento en Serbia, para febrero está el Campeonato de los Cuatro Continentes en Colorado y en marzo cierra la temporada con el Campeonato Mundial de Saitama, Japón.