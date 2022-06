Doble podio del salmantino Pablo Medina en el Mundial de Pesas Sub-17 [FOTOS]

León, Guanajuato.- Gracias a la plata y bronce que el guanajuatense Pablo Medina cosechó en la división de los 96 kilogramos, el representativo mexicano de halterofilia igualó la docena de conquistas que el año pasado obtuvo en el marco del Mundial Sub-17 de la especialidad celebrado en Jeddah, Arabia Saudita.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Medina Contreras la hizo de local en el Domo de la Feria de León y ante una nutrida porra que le acompañó desde tierras salmantinas, pudo reponerse a la decepción que le resultó el quedarse fuera del cuadro de honor en la modalidad de arranque, donde su levantamiento máximo fue de 131 kilogramos y posteriormente falló un tercero de 134.

Pero la revancha llegó de inmediato, el pesista “guanajua” se enfocó y se metió de lleno a la pelea en el envión, concretando primero un intento de 161 kilos, después fue por el de 165 y finalmente se le vio agresivo con uno de 169 kilogramos que llevó a buen puerto ante los ojos del jueceo.

Fotos: Francisco Meza | El Sol de León

Hasta ese momento, Medina estaba asegurando el bronce, sin embargo, el levantamiento no exitoso de 171 para el de Turkmenistán, Saparly Muhyyev, catapultó al de casa a una inesperada segunda plaza, solo por debajo del georgiano Gervasi Tabagari, quien tuvo su competencia aparte al acaparar los tres metales dorados disponibles con 140 kilogramos en el arranque, 177 en el clean & jerk y 317 en el acumulado.

Al término de su actuación, Medina se dijo “muy contento, satisfecho por el resultado ya que cuando fallé el último del arranque, la verdad si me desvanecí moralmente, lloré un poco, pero gracias a mis entrenadores que me dijeron, sabes que, no pasa nada, vamos por lo que falta y también se pudo con el apoyo de mi gente que los escuchaba”.

JORNADA REDONDA



Más temprano en la jornada, la regiomontana Estefany Uresti se anotó el triplete de bronce en la categoría de los 76 kilos, levantando 90 en arranque, 110 en el envión y 200 en el total; de hecho, tuvo para haberse acercado a la pelea por la plata, solo que no pudo con los 115 del clean & jerk.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Todo el oro fue para la egipcia Rahma Elsayed con 95 en arranque, 125 en envión y un total de 215 kilos, mientras que las platas quedaron en poder de la uzbeca Nigora Suvonova con 91 en arranque, 119 en envión y 210 en el acumulado.

Este viernes la penúltima sesión del Mundial de Halterofilia Juvenil con la bajacaliforniana Mayrin Hernández en los 81 kilogramos desde las 3 de la tarde y a las 18:00 horas los 102 varonil con el sonorense Cristian Bojórquez en acción.





Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17

96 Kilogramos Varonil





Halterista Arranque Envión Total 1 Gervasi Tabagari (GEO) 140 177 317 2 Saparly Muhyyev (UZB) 133 167 300 3 Pablo Medina (MEX) 131 169 300