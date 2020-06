Djokovic rompe en lágrimas luego de organizar torneo de exhibición en Belgrado

Un emocionado Novak Djokovic no pudo aguantar las lágrimas el domingo durante el evento de caridad que organizó en su complejo de tenis junto al río Danubio.

Aunque el número uno del mundo no clasificó a la final del domingo del Adria Tour, en la que Dominic Thiem venció al serbio Filip Krajinovic por 4-3, 2-4 y 4-2, el evento causó una avalancha de recuerdos en el 17 veces campeón de un Grand Slam que organizó el torneo de exhibición mientras el tenis permanece suspendido debido a la pandemia del Covid-19.

"No estoy llorando porque me eliminaron del torneo, sólo estoy abrumado por la emoción, porque esto me recuerda mi infancia", dijo el tenista de 33 años ante una multitud de 4 mil personas, que le dio una ovación de pie.

"Han sido unos días emotivos y quiero agradecer a todos los que hicieron esto posible (...) Los amo a todos y muchas gracias por venir", agregó.

Djokovic venció al alemán Alexander Zverev el domingo en su último partido de la fase de grupos todos contra todos, pero no clasificó a la final después de que tres de los cuatro integrantes del grupo terminaron con dos triunfos y una derrota y una diferencia de sets 5-3.

Krajinovic, quien derrotó a Djokovic el sábado, avanzó gracias a que tuvo una mejor diferencia de juegos entre los tres. Sin embargo, fue incapaz de detener a Thiem en la final.

"Este torneo fue por una buena causa y todos dimos lo mejor de nosotros", dijo Thiem después de terminar el fin de semana solo con victorias.

"Hubo muchos partidos de alta calidad en un gran ambiente, frente a un estadio lleno, así que fue un fin de semana perfecto (...) Muchas gracias a todos, incluidos Novak y su equipo, todos hicieron que mi primer viaje a Serbia fuera muy especial".

El torneo de ocho jugadores presentó un formato más abreviado que el normal, con parciales que fueron reducidos al mejor de siete juegos. La segunda etapa de la gira se realizará el próximo fin de semana en el complejo costero de Zadar en Croacia.

La tercera parte, que se realizaría en Montenegro el 27 y 28 de junio, fue suspendida el sábado por preocupaciones sobre el coronavirus y la última etapa está programada en Banja Luka, Bosnia, el 3 y 4 de julio.

