Disponible plaza de extranjero con Petroleros, Keiner Córdova no continuará

A pesar del buen rendimiento mostrado a lo largo de la temporada anterior, así como en los diversos certámenes alternos del cual han tomado parte los Petroleros de Salamanca C FC, el colombiano, Keiner Andrés Córdoba Roa quedó fuera del equipo de Liga Premier Serie A, ahora cuerpo técnico y directiva verá posibilidad que dicha plaza sea ocupada por un delantero extranjero para el Torneo Apertura 2024.

Al respecto, Andrés Garza, entrenador del equipo Petroleros de Salamanca C FC comentó, “Keiner Córdoba ya no forma parte del equipo, su rendimiento ha sido bueno, pero no nos enfocamos solamente en el rendimiento, sino también en muchas otras situaciones para tomar las decisiones de quien se queda y quien no, hay situaciones que no encajaban dentro de lo que nosotros pedimos dentro de un jugador, entonces por eso se tomó la decisión que no continuara en el club, además que estamos en búsqueda tal vez de traer un delantero extranjero, el rendimiento no es todo en este equipo y se necesita cumplir con otros parámetros para estar dentro (sic)”.

A lo largo de la temporada 2023 – 2024 el colombiano Keiner Córdoba fue titular indiscutible con Petroleros Salamanca C FC. / Fotos / Cortesía / @Petroleros Salamanca.

El defensa central, Keiner Córdoba, a lo largo de la temporada 2023 – 2024 fue titular indiscutible del equipo Petroleros de Salamanca, se caracterizó por su liderazgo y carácter recio sobre el terreno de juego e incluso alguna ocasión, tomado en cuenta dentro del once ideal de la Liga Premier Serie A.

A consecuencia de su ímpetu al momento de disputar el balón, al menos en tres ocasiones dejó en inferioridad numérica al equipo tras ser sancionado con tarjeta roja.

A lo largo de la temporada, el colombiano, se ganó el cariño y el respeto de la afición salmantina, siempre mostró pundonor y vergüenza deportiva cuando los resultados no se le dieron al equipo, además de su desarrollo y mejora continua que mostró como futbolista.

Actualmente el equipo Petroleros Salamanca C FC, tiene cubierta una plaza de extranjero de dos disponibles, una con el venezolano Jhansell Abreu y ahora buscan se concrete la segunda plaza con un delantero.

“Esperemos la segunda plaza de extranjero se concrete con un delantero, nosotros seguiremos trabajando con lo que tenemos y tratar de sacar mayor provecho a las condiciones que tienen los jugadores para competir de la mejor manera posible”, acotó Andrés Garza.

Para terminar el estratega del equipo salmantino comentó, “ahora solo estamos en búsqueda de un delantero y otro defensa central, y por ahí de un volante creativo”.