Al máximo disfruta ser parte de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca el niño salmantino Alberto Zuriel “beto” Hernández Silva quien desde el mes de Enero se encuentra becado al 100% en la Universidad del Fútbol donde cursa el quinto grado de primaria además de formar parte del equipo 2009 o sub 10 de los tuzos que participa dentro de la Liga de Menores de la Federación Mexicana de Fútbol.

En el partido de fin de semana disputado en la cantera del Club Pumas, el equipo de los tuzos luego de ir ganando 1 – 0 con asistencia del niño salmantino Alberto Zuriel “beto” Hernández, tropieza 1 – 2.

Al respecto Alberto Zuriel “beto” Hernández platica, “íbamos ganando uno a cero al medio tiempo, en el segundo tiempo nos remontan y perdemos, esto nos dejó como enseñanza que nos falta prepararnos mejor”.

A ello agregó, “me tocó dar asistencia, me la pasan y la llevo por toda la banda, meto centro y con la cabeza rematan y gol”.

En cuanto a la experiencia que se encuentra viviendo en fuerzas básicas del Club Pachuca comenta, “nos levantamos a las 06: 40, vamos a la escuela de 08: 00 a 02: 30 de la tarde y entrenamos de 4 a 6 de la tarde, después tenemos tiempo libre”.

Así también comentó, “los fines de semana jugamos de local o de visita, después del partido tenemos oportunidad de salir a pasear con nuestra familia y compañeros de equipo (zic)”.

Enfatizo que estos dos meses que lleva en Fuerzas Básicas del Club Pachuca han sido de lo mejor, “me siento bien, estoy contento, no creía que podía quedar, le eché muchas ganas a las visorias y ahora feliz de estar con el Pachuca”.

Con respecto al partido que más ha disfrutado hasta el momento con los Tuzos señaló el juego de su debut contra Bravos de Juárez, “días antes el entrenador me preguntó que si me encontraba listo para ser convocado y le dije que sí, entonces me dijo échale ganas porque vas de titular, en ese partido metí seis goles”.

Hasta el momento Alberto “Beto” Hernández ha marcador die anotaciones en seis partidos, seis goles en su jornada de debut ante Bravos de Juárez, dos goles ante León, un gol ante América y un gol contra Toluca, ante Cruz Azul y Pumas se fue en blanco, además de cargar el equipo con la derrota”.

Alberto “Beto” Hernández comenzó a practicar el futbol a los 4 años de edad en la Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil, quedando campeón de goleo en minipluma y pluma”.

Así también, en la recta final del año pasado con el equipo Deportivo ARSA tuvo la oportunidad de coronarse campeón invicto de la Copa Tuzo Scout 2019 categoría 2009 – 2010, torneo al cual acudieron en calidad de invitados, enfrentando a diversos Centros de Formación del Club Pachuca.

Como aficionado del futbol mexicano asegura tener como equipo preferido a las Chivas, además de admirar al jugador Franco Jara del Club Pachuca.

Para terminar menciona que sueña con ser jugador profesional y para lo cual considera debe echarle muchas ganas y aprovechar las oportunidades que tenga con el Club Pachuca.

Por el momento y debido a suspensión de actividades en Fuerzas Básicas del Club Pachuca que ha provocado el problema de salud en México (COVID 19), Alberto “beto” Hernández se encuentra en Salamanca, siendo hasta nuevo aviso cuando se reincorpore.