Diana Belmán, lista para formar parte del equipo Bravas de León

A unos días de iniciar pretemporada como parte del histórico primer rooster del equipo Bravas de León que competirá en campaña inaugural de la Liga Mexicana de Softbol, la pitcher salmantina, Diana Belmán Guzmán, alista maletas para presentarse en las instalaciones donde la novena del bajío estará hospedada y entrenando de cara al arranque de la temporada programada para el día 25 de enero.

Al respecto, Diana Belmán, en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM), comenta: “Iniciamos temporada el 25 de enero, la pretemporada empieza el 10 de enero al 24, se nos pidió presentarnos el día nueve en las instalaciones donde nos estaremos hospedando; es un orgullo ser la primera salmantina en llegar a este nivel, para mí es un honor estar representando a mi estado, a mi ciudad y a muchas compañeras de las cuales sé que también es un sueño”.

A lo largo de 20 años dentro del softbol, su hermana ha sido su catcher.

A ello, agrego: “Sí, desde que empecé a jugar siempre fue un sueño, jugar con las grandes, compartir el campo con las mejores a nivel nacional e internacional. Y ahora ese sueño se cumple después de 20 años de practicar este deporte”.

En relación a sus inicios dentro de esta disciplina deportiva, recordó: “Mi mamá empezó a practicar este deporte en un equipo de la ciudad y mi hermana y yo la acompañábamos a entrenar, de ahí quisimos empezar a jugarlo, pero sin ninguna noción, tanto así que me puse el guante en la otra mano. De ahí empezamos a entrenar con diferentes personas, siempre en los equipos donde estaba mi mamá. Ya de ahí tomamos la posición que más nos gustaba, mi hermana catcher y yo pitcher, y nos fuimos desenvolviendo y adentrando más en ellos” (sic).

Despidió el año 2023 e inicio el nuevo año entrenando para llegar al 100 a la pretemporada con Bravas de León.

A lo largo de dos décadas como softbolista amateur, Diana Belmán ha sido objeto de diversos reconocimientos por su labor sobre la loma, ha lanzado juegos perfectos, sin hit, ni carrera, en nacionales libres, de segunda y primera fuerza, Sub-25 y Sub-22, además de ser campeona pitcher nacional en 2017, fecha en la cual fue nominada al Premio Municipal del Deporte.

En el año 2021, teniendo como escenario lo que será la guarida de las Bravas de León, el estadio Domingo Santa Ana, gana la Copa CODE Guanajuato de Softbol, además de ser galardonada como la mejor jugadora del torneo.

A lo largo de su trayectoria deportiva como jugadora amateur ha destacado como pitcher.

Durante todo este tiempo ha formado parte de equipos de softbol como Las Estancias, Huracanes, Cardenales, Cachorras, Monarcas y Bravas, de igual manera ha competido en ligas de otros municipios donde así también ha cosechado campeonatos.

Con respecto a los campeonatos obtenidos a nivel amateur, compartió: “Cada uno de ellos me ha dejado una lección y un aprendizaje. Pero nada mejor que compartir cada momento con mi hermana, que ha sido mi catcher desde siempre” (sic).

Diana Belmán defenderá con orgullo el jersey de las Bravas de León.

A inicios del mes de diciembre, Diana Belmán fue confirmada como una de las 20 integrantes del histórico primer roster del equipo Bravas de León que competirá en campaña inicial de la Liga Mexicana de Softbol.

En ese sentido, recordó: “Estuve escuchando en casa la transmisión en vivo realizada por la página de la LMS, a través de ella se dio a conocer el roster de cada equipo, realmente no quería escuchar jaja, mi mamá y mi hija estaban conmigo en ese momento preparando la comida y cuando escuché mi nombre, corrí a abrazar a mi mamá y se unió mi pequeña, fue algo muy emocionante, inmediatamente después le dimos la noticia a mi hermana que estaba en ese momento trabajando y pues nada, simplemente fue un momento único y muy especial” (sic).

Con la novena Bravas de Salamanca obtuvo su último título amateur en esta localidad.

El equipo Bravas de León para la primera campaña de la Liga Mexicana de Softbol contará con cuatro elementos que nacieron fuera de México, así como tres jugadoras guanajuatenses, el resto de las peloteras son de diversos estados de la república mexicana.

Al dar sus impresiones sobre la conformación del equipo Bravas de León, señaló: “El equipo cuenta con jugadoras excepcionales, de gran trayectoria y mucha experiencia en juegos nacionales, e internacionales, sé que se trabajará en conjunto para poder llegar al lugar que queremos que es a playoffs”.

Además destacó sentirse muy ansiosa, motivada y con toda la disposición de seguir aprendiendo y aportar su granito de arena para el equipo, así como defender con orgullo el jersey del equipo.

La sofbolista salmantina agradecida con todas las personas que le han apoyado a lo largo de su trayectoria deportiva.

En cuanto a expectativas dentro de este primer torneo de la LMS, externó: “Seguir creciendo y mejorar mi juego, sé que voy a aprender mucho rodeada de este equipo, y de las cabezas que lo conforman, será un gran impulso para seguir practicando o en dado caso aportar a aquellas pequeñas que quieran llegar a ser parte de esta liga”.

Con respecto a su experiencia deportiva vivida durante el 2023 e inicio de este nuevo año, subrayó: “Ha sido muy bueno en el deporte, en diferentes equipos quedamos campeonas en varios municipios, (Bravas en Salamanca y Campos en Guanajuato capital y en San Francisco del Rincón); despedimos el año entrenando para estar al 100 para la pretemporada e iniciamos este año con el pie derecho, igual entrenando y mentalizándonos para llegar fuerte al equipo”.

Para terminar, destacó: “Quiero agradecer a mi familia que siempre me apoyó y me sigue apoyando en cada paso, a mi mamá, mi hermana, mi hermano, a mi pequeña hija y a Nara que siempre han estado a mi lado. A mi entrenador Pablo Guerrero que siempre me enseñó lo que sé. A mí ángel Lili que nunca me ha soltado y a todas las personas que me han apoyado. A Manuel Rodríguez por abrirme las puertas de su escuela y prepararme para este proyecto. Gracias”.

Las Bravas de León iniciarán temporada inaugural el 25 de enero cuando en el estadio Domingo Santa Ana reciba a las Charras de Jalisco.

A lo largo de la temporada se jugarán 12 series de dos juegos en partidos a celebrarse de jueves a domingo concluyendo el tres de marzo para que cuatro novenas se enfrenten en semifinales del cinco al 10 de marzo y la serie de la reina del 12 al 17 en formato a ganar tres de cinco.

Los clubes fundadores de la Liga Mexicana de Softbol son El Águila de Veracruz, Bravas de León, Charros de Jalisco, Diablos Rojos del México, Olmecas de Tabasco y Sultanes de Monterrey.