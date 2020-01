Destacan salmantinos en 1er Ranking Nacional Squash 2020

Tres atletas salmantinos obtienen primeros lugares en respectiva categoría del 1er Rankeo Nacional Squash 2020 con sede Monterrey Nuevo León.

Dentro de esta justa deportiva sobresale el atleta salmantino Mauricio Jahir Barrón Juárez con segundo lugar en Sub 19, Aneth Denisse Botello Escamilla con segundo lugar en Sub 11 y primer lugar en Sub 13, así como Daniela Camacho Hernández con tercer lugar en Sub 17.

La delegación guanajuatense de Squash estuvo conformada por 28 atletas de los cuales 13 fueron salmantinos a cargo de Luis Alberto Quintal Romo y Mireya Ofelia Quintal Valenzuela.

En la final de la categoría Sub 11 femenil, la atleta salmantina Anette Denisse Botello Escamilla se queda con el segundo lugar al caer en tres sets a cero con parciales de 7/11 9/11 y 9/11 ante Ginebra Jasso de Veracruz.

Sin embargo, en categoría Sub 13 femenil, la atleta salmantina Anette Denisse Botello Escamilla obtiene el primer lugar al ganar tres sets a cero con parciales de 11/5 11/5 y 11/8 a Briana Tamez de Nuevo León.

Así también, destaca la atleta salmantina Daniela Camacho Hernández en la categoría Sub 17 al ganar partido por el tercer lugar tres sets a dos con parciales 8/11 11/6 11/9 6 /11 y 11/5.

Por su parte Mauricio Jahir Barrón Juárez que busca regresar a Selección Nacional obtiene el segundo lugar de la categoría Sub 19 luego de superar en semifinal tres sets a uno con parciales 4/11 11/4 11/9 y 11/6 a Diego Medrano de Jalisco y en la final pierde cuatro sets a cero con marcadores parciales 0/3 4/11 7/11 y 4/11 ante Sebastián Salazar de Jalisco.

Y entre el 5to y 6to lugar termina ubicada la atleta salmantina Ainara Gutiérrez Pérez Sub 15, Edith Celedon Yépez Sub 17 y Emiliano Rosales Quintal Sub 11.

Como organizador del Primer Torneo Nacional Rankeo Squahs 2020 llevado acabo del 9 al 12 de Enero se encontró la Federación de Squahs de México en coordinación con la Asociación de Squahs de Nuevo León y el Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Nuevo León.

Un arranque de proceso 2020 al cual llegó la delegación salmantina con tres primeros lugares del ranking nacional obtenidos en 2019 en sumatoria total de los cuatro Torneos Nacionales de Rankeo Infantil y Juvenil.

Sin embargo, en inicio de este nuevo proceso, Samantha Aguilar Juárez no pudo tener el arranque deseado dentro de la Sub 19 donde el año pasado obtuvo el primer lugar; Ainara Gutiérrez Pérez que el año pasado obtuvo el primer lugar del ranking nacional Sub 13 y cuarto en Sub 15, ahora se aleja de los primeros lugares en Sub 15 y Anette Denisse Botello Escamilla que el año pasado obtuvo el primer lugar en Sub 11 inicia en segundo lugar y como primera de la categoría Sub 13.

Por su parte Mauricio Jahir Juárez Barrón arranca este nuevo proceso de rankeo en segundo lugar de la categoría Sub 19, reavivando con ello la ilusión de regresar a Selección Nacional que en 2018 como raqueta número 3 le llevó a competir dentro de los Juegos Panamericanos Juveniles de la disciplina con sede Brasil.

Y es que solo en la categoría Sub 19, los primeros cuatro lugares son considerados preseleccionados nacionales para representar a México en eventos internacionales como mundiales y panamericanos juveniles.