Despoja la CONADE de su beca deportiva a “La Gacela” Laura Galván

León, Guanajuato.- Antes de irse de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara dejó uno que otro “recuerdito”, uno de esos para la semifondista guanajuatense Laura Galván, quien a través de sus redes sociales lamentó que se le haya retirado todo apoyo por parte de la CONADE, esto luego de no haber cumplido con los objetivos acordados durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

A través de un oficio emitido el 30 de septiembre de este año, días antes de la salida de Guevara Espinoza de la dirección del organismo rector del deporte en el país y el cual se encuentra firmado por la exgimnasta Rut Castillo, directora de alto rendimiento, se le informó a “La Gacela” de La Sauceda que faltó a lo establecido dentro del numeral 3.5 de “Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos”, apartado “Causas de suspensión, cancelación o reintegro de los recursos”, subapartado “Además, para el caso de la línea de acción d) 1 y 2, la Subdirección de Calidad para el Deporte cancelará la beca económica deportiva, numerales 1 y 4, del “Acuerdo número 29/12/23 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2024”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2023.

Por todo lo anterior, se dictaminó que la campeona panamericana en 2019 de los 5 mil metros planos, incumplió con lo establecido en la carta aceptación-compromiso de deportistas de alto rendimiento y no cumplió con el resultado competitivo previsto técnicamente para las competencias deportivas por el que se autorizó la beca deportiva.

Según lo expresado en redes sociales por Galván, lo acordado no sólo por ella, sino por varios deportistas, fue meterse entre los 12 mejores de la justa veraniega en sus respectivas disciplinas para conservar el apoyo. En el caso de la “guanajua”, en su segunda aparición olímpica, se quedó eliminada en el heat clasificatorio de los 5 mil planos, donde cerró en el onceavo casillero con un tiempo de 15:05.20 minutos, su mejor marca de la temporada.

Laura Galván expresó su descontento ya que “para ellos determinar esto no sé en qué se basan, pero te lo hacen firmar a semanas o días previos de eventos de este tipo. Realmente no tiene sentido cuando no hay un seguimiento de ni siquiera un año previo. De repente es difícil pensar que aun así uno siempre representa a su país con gran orgullo e ilusión porque la verdad es que uno se gana como puede esa representación”.

Sin embargo, no todo está perdido para la egresada de la Universidad de Kansas, toda vez que se le precisó que ahora será considerada candidata a la beca económica deportiva para atletas en desarrollo hacia el alto rendimiento; es decir, comenzar de cero rumbo a su meta que son los Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero ahora incursionando en la maratón.