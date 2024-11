Despide Irapuato al torero Enrique Ponce

Irapuato despidió a una de las grandes figuras del toreo como el español Enrique Ponce, quien recibió la ovación y reconocimiento de los aficionados, aunque la fiesta no pudo ser completa, al encontrarse con un ganado que no respondió a pesar de que hizo todo lo posible por mostrar su arte a los aficionados, incluso regalo un toro que no fue muy diferente a sus otros enemigos, obteniendo el triunfo en la gran corrida de la Revolución el fresero Diego Silveti, quien pudo cortar dos orejas.





El triunfo en la corrida de la Revolución fue de Diego Silveti. / Fotos: José Luis Cervantes / El Sol de Irapuato.





Una buena entrada de aficionados se tuvo en el coso Revolución, luego de que los amantes de la fiesta brava llegaron para presenciar la despedida del maestro Ponce, quien ha marcado una época dentro del toreo, regalando tardes triunfales en diferentes países, esperando salir a hombros en esta actuación.





Dos orejas le dieron el triunfo a Diego Silveti.





Pero la tarde no comenzó muy bien para el español al encontrarse con el primer astado de la ganadería de Campo Hermoso, Hasta Siempre fue un rival al que le pudo sacar pocos muletazos, no embestía por lo que muy pronto decidió tirarse a matar, logrando la estocada letal en una segunda oportunidad.





El ganado no respondió al maestro Ponce.





En su segundo de su lote de nombre No me Olvido, se plantó ante el astado tratando de pegar una seguidilla de pases, respondiendo de mejor forma el toro, aunque a la hora de matar, una distracción desde la tribuna obligo a reacomodarse al español, quien volvió a pinchar en primera instancia, por lo que se escaparon los apéndices.





Ofreció un toro de regalo Enrique Ponce, buscando una despedida triunfal.





Maestro fue el tercer enemigo y sucedió algo muy similar, Ponce mostró su entusiasmo y de la misma forma la frustración al no lograr que el enemigo accionara como lo esperaba, no hubo premio, sonando en ese momento la letra de Las Golondrinas para despedir al maestro, quien pidió al juez de plaza un toro más, enfrentando a un cuarto enemigo como De Época, rival que tuvo un buen inicio, pero fue dejando de embestir, matando Ponce luego de pinchar, saliendo sin apéndices de la plaza, pero si con el gran reconocimiento del público de Irapuato y la región.





Diego Silveti mostró su arte y volvió a triunfar en su tierra.





Diego Silveti mostró su arte y volvió a triunfar en su tierra, con un gran desempeño ante Buena Suerte, plantándose en la cara del toro y matando de primera para cortar una oreja, en su segundo de la tarde, Dinastía, también mostró una gran voluntad, pero no hubo mucha respuesta del astado, por lo que se fue sin trofeos.

El mejor toro fue el último para Diego Silveti de nombre Mi Querer, quien tuvo que entrar luego de que Agradecido se descornó al irse contra el suelo, por lo que vino el cambio que favoreció a Diego, mostrando el de Irapuato esa calidad que lo ha llevado a salir a hombros en diferentes plazas, obteniendo otra oreja, perdiendo la posibilidad de una segunda al tener que recurrir a la espada de descabello, luego de que pese a un estoque inicial hasta el fondo, el toro no rindió, siendo el gran triunfador de la gran corrida de la Revolución.