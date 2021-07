Desean éxito a futbolista salmantino en su primera experiencia Olímpica

Con la frase “Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad”, el futbolista guanajuatense oriundo de Salamanca, Roberto Carlos “El Piojo” Alvarado Hernández se reporta listo para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ha sido gracias a su perseverancia, constancia y disciplina que hoy en día la vida se ha encargado de premiar al jugador salmantino con la oportunidad de representar a México dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio, un sueño de niño ahora hecho realidad.





Al respecto, Guillermo Alvarado, papá del jugador del Club Cruz Azul comenta, “como familia muy contentos y orgullosos de los logros de Roberto Alvarado, hoy en día le toca participar con la Selección Olímpica, un sueño hecho realidad para él, muy convencido de lo que representa este evento de clase mundial para México, él se encuentra muy motivado a que regresarán con una medalla Y claro nosotros también estamos convencidos de que nuevamente esta selección hará un papel muy importante en Tokio”.

Deportes “El Piojo” Alvarado motivado e ilusionado con su primera experiencia olímpica A ello agregó, “nosotros como familia, siempre intentamos mi esposa y yo, apoyar a los muchachos, a Él, Iván y Memo, nuestros hijos, el día de hoy le toca estar en niveles muy altos, no sin antes haber pasado por un sinfín de situaciones entre complicadas, no tan complicadas, muy favorables y desavenencias, hasta el momento de pensar en decir ya no quiero seguir jugando futbol”.

Para terminar enfatiza, “hoy en día la vida lo premia, con el sueño olímpico, esto es parte de ese mensaje de transmitir a las generaciones ahora de niños y adolescentes que este tipo de carreras no son tan fáciles como se ve, ya cuando están en un momento importante de jugar en primera división y jugar en selección, hay un recorrido atrás, momentos difíciles los cuales hay que irlos sorteando, y justamente que sea hoy la motivación para muchos chicos que están practicando futbol y otros deportes, a que con perseverancia, constancia y disciplina, todo se puede, él ha logrado cosas importantes y esperamos que logre muchas más”.

La Selección Nacional de México Sub – 23 inicia nueva aventura olímpica la madrugada de este jueves hora de México bajo el mando del estratega nacional “El Jimmy” Lozano ante el representativo nacional de Francia de Andre Pierre Gignac.

El enfrentamiento entre mexicanos y franceses será de madrugada, 03: 00 horas, tiempo centro de México. Tres días después el combinado nacional enfrentará al anfitrión Japón y cierra la fase de grupos el miércoles 28 de Julio ante Sudáfrica, todo ello dentro del grupo “A”.