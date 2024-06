Hockey Sobre Pasto, medio siglo de conquistar corazón de los salmantinos

La disciplina deportiva del Hockey Sobre Pasto en Salamanca está por cumplir medio siglo de proyectar talento a las más altas esferas del rendimiento en México, cada vez son más las chicas y los chicos que lo practican, los llamados a concentración con selección nacional menor o mayor son constantes, va en aumento el número de seleccionados de la localidad, cada vez son más los deportistas del municipio que representan a México en competencias internacionales e incluso en algún momento con presencia de gente de pantalón largo a nivel de Federación Mexicana de Hockey (FMH), siendo uno de sus más grandes pendientes, la expansión de su práctica en Guanajuato, lo cual requiere de tiempo, recursos e infraestructura para que transcienda fronteras dentro del mismo estado.

Angeles Chariva acompañada de su sobrino Felipe Chavira, asistente de selección mayor de Hockey Sobre Pasto y Jonathan Chavira, representante de la Asociación Guanajuatense de Hockey.

Al respecto, Ángeles Chavira, referente del hockey en Salamanca y Guanajuato con tres mundiales en su palmarés deportivo (Francia 1974, Alemania 1976 y Argentina 1981) comenta, “vamos a cumplir 50 años de haber traído primera exhibición de Hockey Sobre Pasto a Salamanca, esto me llena de orgullo y satisfacción muy grande, mi interés siempre ha sido la promoción, difusión e impulso de este deporte que tantos momentos de alegría y felicidad me ha dado”.

Gracias a su incorporación a la Selección Nacional de México de Hockey Sobre Pasto Femenil y su entusiasmo por traer la práctica de este deporte al municipio, en el año de 1974 se realizó la primera exhibición de este deporte en Salamanca, “el partido se llevó a cabo en el Estado Olímpico de la Sección 24, en el marco de las actividades deportivas relativas a la semana del petróleo, ese día jugó el equipo Cometas (campeonas nacionales) y Gacelas (subcampeonas nacionales), ambos base de la Selección Nacional que participó en el mundial de Francia 1974”.

Después de cinco décadas sigue dando fruto el hockey sobre pasto en Salamanca.

Ese mismo año, Ángeles Chavira, impulsó el segundo partido de exhibición de Hockey en esta localidad, y para lo cual hospedó en su casa a todo el equipo Gacelas, el partido entre jugadoras del mismo Club se llevó a cabo en la cancha “El Árbol”.

A medio siglo de haber comenzado a sembrar la semilla del hockey sobre pasto en Salamanca, Ángeles Chavira, manifiesta que la práctica de este deporte ha cambiado, anteriormente se jugaba en pasto natural y ahora en cancha de pasto sintético, por tal motivo el juego era más lento, hoy en día se requiere de una mayor condición física para jugar en superficie sintética, “la técnica se ha depurado, la táctica es la misma, se jugaba con otro tipo de bastón, han cambiado mucho las reglas, el hockey de antaño se juega muy diferente”.

Talante salmantino ha colaborado en la obtención de históricas medallas de oro para México en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Así también reconoció a los clubes de hockey sobre pasto asentados en Salamanca, quienes han colaborado en la promoción, difusión, impulso y formación de nuevos talentos salmantinos, “han hecho un buen trabajo, es necesaria una mayor unión sobre todo al momento de armar las selecciones para representar a Guanajuato en nacionales, de tal manera los resultados sean mejores”.

De igual manera destacó como uno de los grandes pendientes la expansión del hockey en Guanajuato, “en su momento lo intenté llevando la práctica del Hockey a Irapuato y Celaya, todo fue con mis propios medios, sin cobrar un solo peso, nunca anduve con fines de lucro”.

E incluso, lamentó no le hayan permitido trabajar en la cancha de hockey de la ciudad de León, “una vez que echaron andar la nueva cancha de hockey en León les pedí me dejaran trabajar, pero nunca hubo respuesta, después un club de esta localidad buscó impulsar este deporte allá, pero ya no supe que pasó”.

La tres veces mundialista acompañada de los seleccionados nacionales, Alan Estrada y Alberto Rangel.

Enfatizó que tras la pandemia dejó de entrenar nuevas generaciones de talentos salmantinos, aunque no por ello se separó del hockey, “me uní al Club Halcones Millonarios donde están mis sobrinos, mientras que otros niños y jovencitos que entrenaban conmigo se fueron a Clubs como Bienen e Inter”.

Cabe mencionar que estos tres Clubs cuentan entre sus filas con seleccionados y ex seleccionados nacionales con experiencia en Juegos Panamericanos, medallistas de oro en Juegos Centroamericanos, Campeonatos Panamericanos y Ligas Mundiales, reflejó de la gran calidad que hay en el hockey salmantino.

“En el Club Bienen participan las hermanas Correa, así como los hermanos García; mientras que, en Halcones Millonarios, Fernanda Oviedo, Karen Orozco, Alan y Arlette Estrada, las hermanas Cardiel, así como Miguel Martínez, asistente de selección nacional mayor al igual que Felipe Chavira. Y en el Club Inter, los hermanos Rangel, Daniel, Alberto y Andrés”, destacó la tres veces mundialista.

Así también, aplaudió la numerosa camada de preseleccionadas y preseleccionados nacionales que actualmente buscan ganarse un lugar con selección nacional para juegos panamericanos junior 2024 a celebrarse en Canadá.