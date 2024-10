Descomunal debut de Alice Soto como goleadora de la Selección Mexicana Mayor

Como cuento de hadas resultó el debut de la “niña de oro”, Alice Fernanda Soto Gallegos con Selección Mexicana Mayor Femenil de futbol al marcar un doblete en triunfo de cuatro por cero obtenido por el combinado tricolor ante el representativo nacional de Tailandia.

La última fecha FIFA del año 2024 para la Selección Mexicana Mayor Femenil de Futbol trajo consigo el descomunal debut de la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Alice Soto, como goleadora del combinado tricolor al marcar un par de goles con los cuales levanta la mano para el nuevo ciclo mundialista rumbo a Brasil 2026.

Si de por sí, primer llamado de Alice Soto a concentración con Selección Mayor Femenil dejó una estela de alegría y felicidad en su familia; descomunal debut registrado en partido de preparación ante Tailandia, hizo de este duelo una noche inolvidable y mágica para ella y sus seres queridos.

La primera pelota que tocó Alice Soto en su debut con Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil la convirtió en gol. / Fotos: Cortesía / @Selección Nacional Mexicana Femenil

Primera pelota que toca Alice Soto fue gol para México

La jovencita salmantina de tan solo 18 años de edad ingresó de cambio en la parte complementaria y en la primera pelota que toca, de manera sobria, limpia y serena con remate de zurda que inicialmente pega en la base poste, la manda guardar al fondo de la rede para el dos goles por cero.

Al minuto 15 del primer tiempo Cristina Bukenroad adelantó a México, mientras que al minuto dos de la parte complementaria, Alice Soto, con uno de los goles más rápidos registrado por una debutante, inicia a plasmar con su primer gol las ganas que trae de aportar y estar en la Selección Nacional Mayor.

La calidad en los botines de Alice Soto, vuelve a manifestarse al minuto 41 con asistencia de gol en pase filtrado hacia Maricarmen Reyes que define por abajo sobre la salida de la guardameta para el tres goles por cero.

Sin embargo, a un no todo estaba escrito, para Alice Soto y la Selección Mayor, al minuto 46 en base a garra, triangulación, velocidad y trabajo colectivo termina una jugada que ella misma trabajo sumándose al ataque de manera letal, avanzo de manera vertical por el centro del terreno de juego hasta encontrarse sobre los lindero del área grande con ultima pared que aprovecha para prender con derechazo la de “gajos”, dejando fuera de combate a la guardameta y con el balón en fondo de la red para el cuatro por cero definitivo.

De esta manera, Alice Soto, con el dorsal numero diez de crack en su espalda, registra la noche de este 29 de Octubre descomunal debut a nivel de selección nacional mexicana mayor al marcar un par de anotaciones y una asistencia de gol.

“La diosa del viento” del Club Pachuca, Alice Soto, viene de cumplir su segundo ciclo mundialista con la Sub 20, además de ser mundialista Sub 17 y con destacado proceso en Sub 15.

Ahora, Alice Soto, levanta la mano para el ciclo mundialista de Brasil 2026, aun y cuando le queda un mundial Sub 20.

Debut de ensueño de Alice Soto con Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil. / Fotos: Cortesía / @Selección Nacional Mexicana Femenil

Familia de Alice Soto celebra en grande debut de ensueño

En medio de la euforia por debut inolvidable registrado por Alice Soto con Selección Mayor, su papá Francisco Soto comentó, “ya traía ganas de tener su primer llamado con la

selección mayor, este partido ha sido una sorpresa bonita y algo muy esperado por ella, le ha ido súper bien, creo que ahí se plasmó las ganas que tiene de aportar y estar ahí, en la mayor”.

A ello agregó, “estamos súper orgullosos y felices, no cabemos de emoción, nos hubiera gustado poder ir al Estadio Nemesio Diez, no se pudo por motivo de trabajo, sin embargo, a la distancia se comparte esa energía, ese gusto y la buena vibra”

Aun con la euforia por el partido brindado por Alice Soto en su debut con la mayor, su papá Francisco Soto destacó, “cada gol y la asistencia que dio lo gritamos como si fuera el primero, celebramos en grande como familia”.