Desalojan Estadio León ante inminente entrega a Zermeño

León, Guanajuato.- El 'Día D' llegó, el tan temido día de hacer la entrega del Estadio León a Roberto Zermeño llegó cuando menos se esperaba, con un Guard1anes 2020 donde los aficionados no han podido ingresar al Nou Camp, parece que ya no volverán ya que el cubil pasa a manos de un particular.

Durante la madrugada de León de este viernes se presentaron varias camionetas de carga y vehículos particulares presuntamente para retirar trofeos, equipamiento deportivo y equipo de oficina propiedad de Club León. De igual forma la tienda de souvenirs oficiales 'La Guarida' fue vaciada, toda la mercancía fue retirada durante la noche.

Por redes sociales se convoco a los aficionados esmeraldas para formar una valla humana a manera de resistencia e impedir el ingreso de oficiales de seguridad y que tomen el inmueble en lo que consideran un robo a la ciudadanía.