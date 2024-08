Deportivo Zavalas registra su primer triunfo en Liga Salmantina de Futbol

En jornada dos del grupo cuatro de la categoría especial del torneo de copa de la Liga Salmantina de Futbol, el equipo Deportivo Zavalas con marcador de tres goles por uno doblega al Prosalde, escuadra que descansó en jornada inaugural.

En jornada inaugural, el equipo Deportivo Zavalas cargó con revés que les permitió sacar conclusiones favorables para encarar de mejor forma este segundo partido del torneo de copa donde dieron se encargaron de dar la bienvenida al conjunto Prosalde.

El equipo Deportivo Zavalas inauguró el marcador con gol de Andrés Peredo que tras recibir un trazo agarra de media volea el esférico que prende al fondo del marco.

A pesar de fallar un penalti donde el balón fue estrellado en el poste, el equipo Deportivo Zavalas mantuvo ventaja en el marcador. / Fotos / Miguel Manjarrez

Un primer tiempo donde Prosalde trató de buscar entendimiento y el mejor acomodo posible de sus jugadores ante un rival con relativa ventaja en ese rubro.

A lo largo del primer tiempo ambas escuadras protagonizaron un cerrado y disputado partido donde la pelea por la tenencia del esférico fue el ingrediente especial.

En la parte complementaria un pestañeo de la defensiva del equipo Prosalde permite al delantero plantarse frente al portero que tuvo que recurrir a la infracción para impedir el segundo gol en contra.

La infracción fue sancionada con la pena máxima que desaprovecha el equipo Deportivo Zavalas al estrellar su disparo en el poste.

Falla registrada desde los once pasos no mermó el rendimiento de equipo Deportivo Zavalas que a la defensiva impedía cualquier acercamiento de la escuadra contraria, mientras que a la ofensiva mantuvieron inercia hacia delante con nueva jugada donde el delantero tras lograr ingresa con balón dominado al área grande es derribado por el defensor, siendo decretado un nuevo penalti que esta vez no desaprovechan con la anotación del “wero” Víctor al cobrar la pena máxima con potente disparo hacia un costado a media altura.

La escuadra Deportivo Zavalas registra sus tres primeros puntos tras imponerse tres goles por uno a Prosalde.

El equipo Prosalde intentó reaccionar lo antes posible, sin embargo, jugadas de gol generadas no representaron mayor consecuencia que el susto para el equipo Deportivo Zavalas.

Por su parte el equipo Deportivo Zavalas marca su tercer gol del partido en jugada donde el jugador Miltón Acosta se escapa, con todo y marcación encima consigue entrar hasta el área chica donde alcanza a cruzar su disparo para el tres goles por cero.

El juvenil equipo Prosalde no bajó los brazos y en la recta final del partido marcó el gol de la honra por cortesía de Aldo Martínez tras verse favorecido por rebote que logra enviar al fondo de la portería.

Con este resultado, el equipo Deportivo Zavalas registra su primer triunfo del torneo, mientras que Prosalde carga con su primer descalabro del certamen copero.