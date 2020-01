Delegación guanajuatense de Squash compite en Monterrey

Un total de 28 atletas guanajuatenses de la disciplina de Squahs se encuentran compitiendo del 9 al 12 de Enero dentro Primer Torneo Nacional de Rankeo 2020 con sede Monterrey Nuevo León.

La delegación guanajuatense se encuentra conformada por 13 atletas de Salamanca, 9 atletas de Guanajuato capital, 4 atletas de Acambaro y 1 atleta de León.

Al frente de la delegación guanajuatense se encuentran los entrenadores Luis Alberto Quintal Romo, Mireya Ofelia Quintal Valenzuela, Ricardo Guzmán Almaraz y Erick Mejía.

Previo a su viaje con destino a la sede del Primer Torneo Nacional de Rankeo 2020, la delegación guanajuatense tuvo concentración en el municipio de Salamanca donde atendieron aspectos técnicos y tácticos, dando así por cerrada su preparación.

La delegación guanajuatense participa dentro de este certamen en categorías como Sub 19, Sub 17, Sub 15, Sub 13 y Sub 11.

En la categoría Sub 19 se encuentran representando al estado Carlos Ahmed Rabelo Wahab (Gto capital), Mauricio Yahir Barrón Juárez (Salamanca), Oliver Martagon Moctesuma (Gto capital), Samantha Aguilar Juárez (Salamanca), Michelle Alondra Berrones Flores (Salamanca) y Natalia Osiris Muñoz Gutiérrez (Gto capital).

Dentro de la categoría Sub 17 se encuentra Sergio Emilio Muños (Gto capital), Mauricio Isaac Muños Gutiérrez (Guanajuato capital), Alex Hernández Maldonado (Acambaro), Martín Antonio Benites Mejía (Acambaro), Brian Uriel Arriaga Hernández (León), Leonardo Daniel Pérez Velázquez (Gto capital), Daniela Camacho Hernández (Salamanca), Edith Celedón Yépez (Salamanca) y Karol Hernández Rodríguez (Salamanca).

Foto: Miguel Manjarrez | El Sol de Salamanca

En la categoría Sub 15 se encuentra Edgar Alejandro Cano García (Gto capital), Juan Francisco Casado Aguiano (Salamanca), Diego Andre Rangel Fortuna (Salamanca), Juan Pablo Valenzuela Tovar (Salamanca), Ainara Gutiérrez Pérez (Salamanca), Ximena Areli Cano García (Gto capital), Artleth Estefanía Botello Escamilla (Salamanca) y Ana Fernanda Ojeda Mireles (Acambaro).

En la categoría Sub 13 se encuentra Ian Hernández Rico (Acambaro), Anette Denisse Botello Escamilla (Salamanca) e Isadora Figueroa Cordero (Gto capital).

Y en la categoría Sub 11 Emiliano Rosales Quintal (Salamanca) y Aneth Denisse Botello Escamilla (Salamanca).

A lo largo del año todos competirán en cuatro torneos quedan puntuación para el ranking nacional y las fechas son: 9 – 12 de Enero (Monterrey), 29 – 31 de Mayo (Guadalajara), 2 – 4 Octubre (por definir) y 27 – 29 de Noviembre (por definir).

EL DATO: A la par se desarrolla 1er Torneo Nacional de Squahs Selectivo y XVIII Panamericano Jr.