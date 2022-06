Delantera salmantina jugará con León Torneo Sub – 18 de la Liga MX

Lista para encarar el Torneo Sub – 18 Femenil de la Liga MX se encuentra la jovencita salmantina Karla Monserrat Muñoz Silva que en días pasados cumplió un año de haber llegado a Fuerzas Básicas del Club León.

Karla Muñoz juega como volante o delantera y a lo largo de un año en Fuerzas Básicas del Club León ha tenido la oportunidad de prepararse para el Torneo de Fuerzas Básicas Sub – 17 de la Liga MX con sede instalaciones de Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el cual no se realizó por el tema de la pandemia, posteriormente disputó el Torneo Piloto Sub – 17 Femenil de la Liga MX.

Para el primer semestre del presente año disputó el primer Torneo oficial Sub – 17 Femenil de la Liga MX, llegando el equipo León hasta cuartos de final.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ahora la jovencita salmantina se encuentra lista para encarar el torneo Apertura 2022 Sub -18 de la Liga MX Femenil.

Deportes Salmantina encabeza triunfo de México sobre Italia con anotación y dos asistencias

En la jornada uno, el equipo León Femenil Sub – 18 visitará a las Rojinegras del Atlas en el CECAF, escuadra ante la cual en días pasados, cerraron pretemporada con empate a dos anotaciones.