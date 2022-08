Definen juegos del “Tri” Femenil Sub-17 en la Revelations Cup

León, Guanajuato.- Quedó definido el andar del Tricolor Femenil Sub-17 en la Revelations Cup 2022 que se llevará a cabo del 31 de agosto al 6 de septiembre en la cancha principal de la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez de León.

El seleccionado mexicano abrirá fuego el miércoles 31 ante su similar de Chile, luego el sábado 3 se medirá frente a Canadá, y finalmente, el martes 6, se verá las caras con Colombia. Todos estos compromisos se desarrollarán a partir de las 16:00 horas. Cabe señalar que se jugarán dos cotejos por jornada, así que el Colombia Vs. Canadá, Colombia Vs. Chile y Canadá Vs. Chile, se disputarán en el turno de las 13:00 horas.

El sistema de competencia es a round robin, de tal forma que aquella escuadra con más puntos sumados es la que levantará el título, en caso de un empate en unidades, los siguientes criterios serán la diferencia de goles o el resultado del choque directo.

Para todos estos representativos, dicho certamen servirá como la escala previa al Campeonato Mundial de la categoría pactado del 11 al 30 de octubre, sin embargo, en días pasados se dio a conocer que la FIFA castigó a la federación del país sede, la India, por lo que a menos de un mes de la justa no hay un panorama claro en torno a si se jugará en territorio asiático.

El cuadro dirigido por Ana Galindo, quien actualmente también comanda a la Sub-20 en el Mundial de Costa Rica, ya incluso conoce a sus rivales en el sector “C”, casos del equipo cafetero, China y España.

Por lo pronto, de cara a esta Revelations Cup en suelo leonés, el combinado azteca ha cumplido con un par de concentraciones en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol, teniendo una base de jugadoras que militan en la Liga MX Femenil y pocas en el balompié extranjero, una de ellas Tatiana Flores, quien se encuentra en las inferiores del Chelsea inglés.

Revelations Cup 2022

Rol de Juegos

Miércoles 31 de Agosto

Hora Partido

13:00 Colombia Vs. Canadá

16:00 México Vs. Chile





Sábado 3 de Septiembre

Hora Partido

13:00 Colombia Vs. Chile

16:00 México Vs. Canadá





Martes 6 de Septiembre

Hora Partido

13:00 Canadá Vs. Chile

16:00 México Vs. Colombia